ФСБ задержала украинца в оккупированном Крыму

В оккупированном Крыму пограничники Федеральной службы безопасности России задержали украинца. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Крыму.

Сообщается, что задержанный направлялся в Крым с материковой Украины, а его личностью заинтересованы российские "органы внутренних дел Керчи". По их данным, украинец якобы совершил кражу в одном из местных магазинов и был объявлен в розыск.

Задержанного переданы органам российского МВД на оккупированном полуострове.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские рыбаки, которых 15 февраля 2020 года задержали в Азовском море сотрудники ФСБ России, вернулись на материковую Украину. В оккупированном Крыму их держали две недели под арестом за браконьерство.

До этого украинская прокуратура сообщила о подозрении так называемому "крымскому казачьему атаману" и мужчине, который входил в состав незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя". По данным следствия, так называемый "казачий атаман" возглавлял подразделение боевиков в "самообороне".