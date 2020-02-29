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Рыбаки, задержанные ФСБ в Азовском море, вернулись в Украину

Новости » Общество     29.02.2020 - 13:08
Рыбаки, задержанные ФСБ в Азовском море, вернулись в Украину
Иллюстративное фото (facebook.com/Валерія Карпиленко)

Сейчас они находятся в Бердянске

Украинские рыбаки, которых 15 февраля 2020 года задержали в Азовском море сотрудники ФСБ Российской Федерации, вернулись на материковую Украину. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.

"Сегодня утром на пост технического наблюдения Госпогранслужбы поступила информация, что корабли БУ ПС ФСБ РФ доставят в район общепринятой системы разделения движения в Азовском море малое плавсредство с украинскими гражданами, которые были задержаны ими 14 февраля этого года. Уже через несколько часов, на расстоянии почти 10 морских миль от порта Бердянск, тактическая группа катеров Мариупольского отряда Морской охраны, которая несла службу в данном районе, обнаружила корабли БУ ПС ФСБ РФ, от которых в сторону украинского берега направлялся малое плавсредство. По мере приближения, оно было распознано как ЯЗП-0901, на борту которого находились 4 человека ", - говорится в сообщении.

По результатам осмотра и проверки документов, удостоверяющих личность, установлено, что это то самое плавсредство и те же четверо граждан Украины, которые в нарушение действующего законодательства вышли в море.

Тактическая катерная группа Морской охраны обеспечила сопровождение плавсредства в порт Бердянск, где устанавливаются все обстоятельства их задержания российской стороной.

"За нарушение пограничного режима и порядка выхода плавсредства в море каждого из рыбаков привлечено к административной ответственности, а на плавсредство наложен запрет выхода в море сроком на 30 суток", - добавили в ведомстве.

Напомним, 15 февраля 2020 года российские пограничники Федеральной службы безопасности задержали четырех украинских рыбаков в Азовском море.

Задержание произошло в западной части Азовского моря у берегов оккупированного Крыма.

По данным российской стороны, у рыбаков на маломерном судне были рыболовные снасти и почти 300 единиц камбалы. Рыбаков вместе с лодкой тогда доставили в порт Керчи для дальнейшего рассмотрения.

Позже в Госпогранслужбе рассказали, что задержанные ФСБ украинские моряки в Азовском море - местные жители Запорожской области.

Позже полиция Автономной республики Крым и Севастополя открыла дело по факту захвата украинских рыбаков в Азовском море.

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