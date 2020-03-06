ФСБ затримала українця в окупованому Криму

В окупованому Криму прикордонники Федеральної служби безпеки Росії затримали українця. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на прес-службу Прикордонного управління ФСБ Росії по Криму.

Повідомляється, що затриманий прямував до Криму з материкової України, а його особистістю зацікавлені російські "органи внутрішніх справ Керчі". За їх даними, українець нібито скоїв крадіжку в одному з місцевих магазинів і був оголошений в розшук.

Затриманого передано органам російського МВС на окупованому півострові.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські рибалки, яких 15 лютого 2020 року затримали в Азовському морі співробітники ФСБ Росії, повернулися на материкову Україну. В окупованому Криму їх тримали два тижні під арештом за браконьєрство.

До цього українська прокуратура повідомила про підозру так званому "кримському козачому отаману" і чоловіку, який входив до складу незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя". За даними слідства, так званий "козацький отаман" очолював підрозділ бойовиків в "самообороні".