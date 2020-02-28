Прокуратура сообщила о подозрении "крымскому атаману" и участнику "самообороны"

Фото: подозреваемые (ark.gp.gov.ua)

Мужчина входил в состав так называемой "Самообороны Севастополя"

Прокуратура сообщила о подозрении так называемому "крымскому казачьему атаману" и мужчине, который входил в состав незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Прокуратуру Автономной республики Крым.

Как установило следствие, один из подозреваемых в 2014 году, будучи так называемым "атаманом крымского регионального отделения союза казаков-воинов России и зарубежья" возглавлял подразделение в составе "Самообороны Севастополя".

"Во время митинга в поддержку территориальной целостности Украины 26 февраля 2014 года, подозреваемые вместе с другими "самообороновцами" принимали участие в разгоне и задержании проукраинских активистов, а также захвате здания Верховного совета АР Крым", - рассказали в прокуратуре.

Кроме того, подозреваемый осуществлял блокирование захваченных административных зданий в Симферополе, а также пограничного управления и воинских частей на территории Крыма. Мужчинам сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 260 УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 10 до 15 лет.

"В настоящее время подозреваемые объявлены в розыск, принимаются меры для установления их местопребывания", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее прокуратура АР Крым сообщила о подозрении четырем сотрудникам так называемой "Прокуратуры Республики Крым" по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины. Сотрудников оккупационной "прокуратуры" подозревают в нарушении законов и обычаев войны.