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Украина направила ноту в МИД РФ из-за задержания украинцев

Новости » Политика     26.02.2020 - 19:08
Украина направила ноту в МИД РФ из-за задержания украинцев
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Украина просит Россию предоставить дополнительную информацию о задержании украинцев

Посольство Украины в Москве направило ноту в Министерство иностранных дел Российской Федерации, чтобы получить дополнительную информацию о задержании четырех украинцев на территории РФ по подозрению в наркоторговле. Об этом РБК-Украина директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

По его словам, российские правоохранительные органы официально подтвердили задержание четырех украинцев.

"Правоохранительные органы РФ официально подтвердили нашему посольству в Москве информацию о факте задержания четырех граждан Украины в связи с нарушением следственным управлением МВД РФ по Владимирской области уголовного дела по статье "осуществление покушения на сбыт наркотических средств" УК РФ. В настоящее время задержанные находятся в следственных изоляторах Владимирской области. Посольством в МИД РФ отправлено ноту о предоставлении дополнительной информации по делу", - сообщил Погорельцев.

Напомним, ранее сообщалось, что 26 февраля в России во Владимирской области сотрудники правоохранительных органов задержали четырех украинцев по подозрению в наркоторговле.

Также РБК-Украина писало, что 25 февраля в Крыму из-под ареста отпустили ранее задержанных украинских рыбаков. Как отметили в ФСБ, они должны вернуться в Украину при наступлении благоприятных погодных условий.

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Новости Украины МИД УкраиныРоссийская Федерациянаркоторговляукраинцы
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