На кордонах Росії з Латвією та Естонією спостерігається скупчення громадян України, які намагаються покинути територію країни-окупанта. ФСБ тим часом блокує виїзд тим, хто має російський паспорт.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зазначається, що люди на кордоні перебувають протягом 2-6 днів.

"В спеціальних пунктах фільтрації ФСБ перевіряє громадян України на наявність в них паспорту РФ. За нашою інформацією, якщо у громадянина України немає паспорта РФ, йому дозволяють виїхати. А якщо встановлюють, що у громадянина України є ще і російський паспорт, то таку людину не випускають із Росії". - пише пресслужба.

Якщо громадянин прописаний в Криму, однак російського паспорта не має, його пропускають на проходження кордону й вільне перетинання КПП. Цей факт підтверджують й представники аших консульських установ в Естонії та Латвії.

"При перетині кордону нашим громадянам допомагають волонтери. Вони забезпечують людей їжею, водою тощо. Тим, хто не хоче або не має змоги чекати, пропонують скористатися безкоштовним переїздом до іншого пункту пропуску", - додає пресслужба.

Фото: ФСБ забороняє українцям з російськими паспортами покидати Росію (minre.gov.ua)