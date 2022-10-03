У Зеленського назвали фікцією плани РФ щодо примусової паспортизації в окупації

У Кремлі намагаються зробити "співучасниками" мешканців тимчасово окупованих територій України за допомогою примусової паспортизації. Це брехня та фікція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter .

"Автоматичною паспортизацією окупованих територій Росія хоче пов'язати місцеве населення кров'ю. Мовляв, у вас уже є паспорт, тепер ви "співучасники" і після звільнення ЗСУ вас переслідуватимуть. Це брехня. Примусове надання громадянства - фікція, яка не матиме жодних наслідків", - наголосив Подоляк.

Зазначимо, у понеділок, 3 жовтня, Держдума ратифікувала документи про анексію територій України. Зокрема, вони передбачають, що українці, які проживають в окупації, вважатимуться Москвою громадянами РФ, якщо протягом місяця вони не заявлять про своє небажання отримувати паспорт.