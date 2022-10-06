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ФСБ запрещает украинцам с российскими паспортами покидать Россию

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Четверг 06 октября 2022 11:33
ФСБ запрещает украинцам с российскими паспортами покидать Россию Фото: ФСБ запрещает украинцам с российскими паспортами покидать Россию (minre.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

На границах России с Латвией и Эстонией наблюдается скопление граждан Украины, пытающихся покинуть территорию страны-оккупанта. В то же время ФСБ блокирует выезд тем, кто имеет российский паспорт.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Отмечается, что люди на границе находятся в течение 2-6 дней.

"В специальных пунктах фильтрации ФСБ проверяет граждан Украины на наличие у них паспорта РФ. По нашей информации, если у гражданина Украины нет паспорта РФ, ему разрешают уехать. А если устанавливают, что у гражданина Украины есть еще и российский паспорт, то такого человека не выпускают из России". - пишет пресс-служба.

Если гражданин прописан в Крыму, однако российского паспорта нет, его пропускают на прохождение границы и свободное пересечение КПП. Этот факт подтверждают и представители наших консульских учреждений в Эстонии и Латвии.

"При пересечении границы нашим гражданам помогают волонтеры. Они обеспечивают людей едой, водой и т.д. Тем, кто не хочет или не может ждать, предлагают воспользоваться бесплатным переездом в другой пункт пропуска", - добавляет пресс-служба.

ФСБ запрещает украинцам с российскими паспортами покидать Россию

Фото: ФСБ запрещает украинцам с российскими паспортами покидать Россию (minre.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, Кремль пытается сделать "соучастниками" жителей оккупированных территорий Украины посредством принудительной паспортизации.

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