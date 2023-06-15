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ФСБ готує ІПСО проти України: "знайде" російське громадянство у військового керівництва, - СБУ

Фото: Росія готує нові фейки про військове керівництво України (facebook.com/ssu_mariupol)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Спецслужби Росії готують нові психології операції проти військового керівництва України. Цього разу ФСБ планує нібито "знайти" російське громадянство у посадових осіб та їхніх родичів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

"За оперативними даними, співробітники 5 служби ФСБ РФ планують низку ІПСО, в основу яких має увійти дезінформація про нібито російське громадянство українських державних діячів, керівництва Сил оборони і безпеки та їхніх родин, а також інших посадових осіб", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що "правдоподібність" та доказову базу фейків серед іншого має забезпечити:

  • внесення ФСБ до державних реєстрів Росії записів, які нібито мають підтверджувати версію ворожих спецслужб;
  • підробку документів українських державних діячів та представників Сил оборони.

За даними СБУ, старт реалізації російської ІПСО в українському інформаційному полі запланований на найближчий час.

Спецслужба наголошує, що Росія хоче будь-якими методами підірвати психологічно-емоційний стан українських військових на передовій та дестабілізувати ситуацію в державі, адже країна-агресор не має успіхів на полі бою.

З огляду на це СБУ закликає представників українських медіа критично ставитися до появи подібної "сенсаційної" інформації.

Російські фейки про Україну

Через поширення дезінформації та фейків Росія намагається підірвати психологічну стійкість та єдність українців.

У Міноборони пояснювали, що Росія також може поширювати дезінформацію, щоб змусити Україну спростовувати її та видавати якомога більше даних про себе.

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