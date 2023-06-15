ФСБ готовит ИПСО против Украины: "найдет" российское гражданство у военного руководства, - СБУ

"По оперативным данным, сотрудники 5 службы ФСБ РФ планируют ряд ИПСО, в основу которых должна войти дезинформация о якобы российском гражданстве украинских государственных деятелей, руководстве Сил обороны и безопасности и их семей, а также других должностных лиц", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "правдоподобность" и доказательную базу фейков, среди прочего, должны обеспечить:

внесение ФСБ в государственные реестры России записей, которые якобы должны подтверждать версию вражеских спецслужб;

подделку документов украинских государственных деятелей и представителей Сил обороны.

По данным СБУ, старт реализации российской ИПСО в украинском информационном поле намечен на ближайшее время.

Спецслужба отмечает, что Россия хочет любыми методами подорвать психологически эмоциональное состояние украинских военных на передовой и дестабилизировать ситуацию в государстве, ведь у страны-агрессора нет успехов на поле боя.

Учитывая это, СБУ призывает представителей украинских медиа критически относиться к появлению подобной "сенсационной" информации.

Российские фейки об Украине

Из-за распространения дезинформации и фейков Россия пытается подорвать психологическую устойчивость и единство украинцев.

В Минобороны объясняли, что Россия также может распространять дезинформацию, чтобы заставить Украину опровергать ее и разглашать как можно больше данных о себе.

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