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Фрукт №1, який допоможе від закрепу: і це не абрикос

Субота 26 липня 2025 15:08
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Фрукт №1, який допоможе від закрепу: і це не абрикос Фото: Який фрукт допоможе ефективно травленню (Pixabay)
Автор: Людмила Жукова

Кожен, хто стикався з проблемою закрепів, знає, наскільки це може бути неприємно і виснажливо. Часто перша порада, яку ми чуємо, - це їсти більше абрикосів, чорносливу чи інших сухофруктів. І хоча вони, безперечно, корисні для травлення, існує один фрукт-супергерой.

Який фрукт налагодить вам травлення, розповідає РБК-Україна.

Який фрукт треба їсти від закрепу

Багато хто асоціює авокадо з корисними жирами, і це абсолютно правильно. Воно багате на мононенасичені жири, які не тільки корисні для серця, але й відіграють важливу роль у травленні. Ці жири допомагають змащувати кишківник, полегшуючи проходження відходів і запобігаючи "заторам".

Однак справжня магія авокадо для травлення криється в іншому – у його винятковому вмісті клітковини. Коли ми говоримо про фрукти, багаті на клітковину, авокадо часто недооцінюють.

Але в одному середньому авокадо міститься близько 10 грамів клітковини, що становить приблизно 30-40% від рекомендованої добової норми для дорослої людини.

Для порівняння: у 100 грамах абрикосів (свіжих) близько 2 грамів клітковини, а у чорносливі - близько 7 грамів на 100 грамів. Авокадо ж дає вам значну порцію клітковини в одному плоді.

Розчинна та нерозчинна клітковина

Клітковина в авокадо представлена двома типами, які працюють у тандемі для забезпечення регулярного стільця:

Нерозчинна клітковина

Вона не розчиняється у воді і діє як "щітка" в кишківнику. Вона додає об'єму випорожненням, роблячи їх м'якшими та легшими для проходження. Це допомагає прискорити транзит їжі та відходів через травну систему, запобігаючи застою.

Розчинна клітковина

Вона розчиняється у воді, утворюючи гелеподібну речовину. Цей гель допомагає пом'якшити стілець, роблячи його більш гладким і легшим для виведення. Крім того, розчинна клітковина слугує пребіотиком, живлячи корисні бактерії в кишківнику, що сприяє здоровій мікрофлорі та загальному покращенню травлення.

Таке оптимальне поєднання розчинної та нерозчинної клітковини робить авокадо надзвичайно ефективним для полегшення закрепів та підтримки регулярності.

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При написанні використовувалися наступні джерела: Instagram хіміка Гліба Репіча, МОЗ, поради дієтологів.

Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

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