Фрукт №1, який допоможе від закрепу: і це не абрикос
Кожен, хто стикався з проблемою закрепів, знає, наскільки це може бути неприємно і виснажливо. Часто перша порада, яку ми чуємо, - це їсти більше абрикосів, чорносливу чи інших сухофруктів. І хоча вони, безперечно, корисні для травлення, існує один фрукт-супергерой.
Який фрукт налагодить вам травлення, розповідає РБК-Україна.
Який фрукт треба їсти від закрепу
Багато хто асоціює авокадо з корисними жирами, і це абсолютно правильно. Воно багате на мононенасичені жири, які не тільки корисні для серця, але й відіграють важливу роль у травленні. Ці жири допомагають змащувати кишківник, полегшуючи проходження відходів і запобігаючи "заторам".
Однак справжня магія авокадо для травлення криється в іншому – у його винятковому вмісті клітковини. Коли ми говоримо про фрукти, багаті на клітковину, авокадо часто недооцінюють.
Але в одному середньому авокадо міститься близько 10 грамів клітковини, що становить приблизно 30-40% від рекомендованої добової норми для дорослої людини.
Для порівняння: у 100 грамах абрикосів (свіжих) близько 2 грамів клітковини, а у чорносливі - близько 7 грамів на 100 грамів. Авокадо ж дає вам значну порцію клітковини в одному плоді.
Розчинна та нерозчинна клітковина
Клітковина в авокадо представлена двома типами, які працюють у тандемі для забезпечення регулярного стільця:
Нерозчинна клітковина
Вона не розчиняється у воді і діє як "щітка" в кишківнику. Вона додає об'єму випорожненням, роблячи їх м'якшими та легшими для проходження. Це допомагає прискорити транзит їжі та відходів через травну систему, запобігаючи застою.
Розчинна клітковина
Вона розчиняється у воді, утворюючи гелеподібну речовину. Цей гель допомагає пом'якшити стілець, роблячи його більш гладким і легшим для виведення. Крім того, розчинна клітковина слугує пребіотиком, живлячи корисні бактерії в кишківнику, що сприяє здоровій мікрофлорі та загальному покращенню травлення.
Таке оптимальне поєднання розчинної та нерозчинної клітковини робить авокадо надзвичайно ефективним для полегшення закрепів та підтримки регулярності.
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При написанні використовувалися наступні джерела: Instagram хіміка Гліба Репіча, МОЗ, поради дієтологів.
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