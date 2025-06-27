Лікарі назвали несподіване рішення від закрепу, що працює краще за ліки

Хронічний закреп - це не просто дискомфорт, а серйозна проблема, що суттєво погіршує якість життя 10-15% дорослих.

Як позбутися цієї делікатної проблеми без ліків, розповідає РБК-Україна з посиланням на допис професора та дієтолога Олега Швеця у Facebook.

Що варто знати про закреп?

Традиційні методи часто зосереджуються на дієті та ліках, але все більше експертів звертають увагу на фізичну терапію тазового дна як на комплексний і перспективний підхід, що використовує вроджену здатність організму до самозцілення.

Терапія тазового дна - це спеціалізована форма фізичної терапії, що зосереджена на м'язах, зв'язках та сполучних тканинах, розташованих в області тазу. Ці структури відіграють ключову роль у підтримці органів малого таза та контролі їхніх функцій, включаючи роботу кишечника.

Фахівці з фізичної терапії тазового дна проводять індивідуальну оцінку та лікування будь-яких проблем з цими м'язами, зв'язками та тканинами. Вони можуть виявити дисбаланс, надмірну напругу або слабкість м'язів тазового дна, які можуть бути прихованою причиною хронічних запорів.

Індивідуально підібране лікування може включати вправи для зміцнення або, навпаки, розслаблення м'язів тазового дна, спеціальні мануальні техніки для зняття напруги або покращення м'язової координації. Крім того, важливою частиною терапії є навчання правильних звичок щодо роботи кишечника, що допомагає відновити природні ритми організму.

Коли м'язи тазового дна працюють правильно, вони забезпечують оптимальний контроль над проходженням калу та сприяють повному випорожненню кишечника. Терапія допомагає відновити цю гармонію, покращуючи роботу кишечника, полегшуючи закрепи та сприяючи загальному здоров'ю органів малого таза.

Взаємозв'язок між закрепом та дисфункцією тазового дна

Дослідження показують, що дисфункція тазового дна, особливо слабкість або порушення координації тазових м'язів, дійсно може впливати на хронічні запори та здатність до регулярної та спонтанної дефекації.

Якщо м'язи тазового дна, які підтримують органи в тазу, не функціонують належним чином, це може призвести до труднощів з їхнім розслабленням під час дефекації. У результаті виникає відчуття неповного випорожнення кишечника, що сприяє виникненню запорів.

Важливо зазначити, що запор не завжди є симптомом виключно слабкого тазового дна. Існують й інші фактори, що можуть спричиняти цю проблему.

Серед них: порушення мікробіому кишечника, вплив ліків або дієтичних добавок (наприклад, опіоїдні знеболювальні, препарати заліза), сенсомоторні порушення товстої кишки (проблеми з рухом і відчуттям у товстій кишці), недостатнє споживання калорій або клітковини, а також структурні проблеми у травному тракті.

Тому комплексний підхід та консультація з фахівцем є ключовими для точної діагностики та ефективного лікування.

Прості вправи для полегшення стану вдома

На додаток до професійної терапії, існують вправи для тазового дна, які можна виконувати вдома, щоб допомогти при запорах:

Вправи Кегеля

Спробуйте скоротити та утримувати м'язи тазового дна протягом кількох секунд, ніби ви намагаєтеся зупинити потік сечі, а потім повністю розслабте їх. Повторюйте цю схему скорочення та розслаблення кілька разів, поступово збільшуючи тривалість утримання.

Присідання

Встаньте, поставивши ноги на ширині плечей, і повільно опускайтеся у положення присіду. За потреби можна використовувати стілець для підтримки. Присідання допомагає розслабитися та відкрити область тазу, що сприяє легшій дефекації.

Підйоми таза

Ляжте на спину, зігнувши ноги в колінах і поставивши ступні на підлогу. Обережно підніміть таз вгору, притискаючи поперек до підлоги. Затримайтеся на кілька секунд, потім відпустіть. Ця вправа допомагає зміцнити м'язи тазового дна та кора.

Діафрагмальне дихання

Для покращення координації та зменшення напруги спробуйте дихати "животом". Розслабтеся у зручному положенні (лежачи або сидячи). Покладіть одну руку на живіт, а іншу на груди. Вдихніть через ніс так, щоб живіт розширювався, а груди залишалися нерухомими. Вдихайте повільно на рахунок "раз-два-три", а потім повільно видихніть. Повторіть кілька разів.