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Фрукт №1, который поможет от запора: и это не абрикос

Суббота 26 июля 2025 15:08
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Фрукт №1, который поможет от запора: и это не абрикос Фото: Какой фрукт поможет эффективно пищеварению (Pixabay)
Автор: Людмила Жукова

Каждый, кто сталкивался с проблемой запоров, знает, насколько это может быть неприятно и утомительно. Часто первый совет, который мы слышим, - это есть больше абрикосов, чернослива или других сухофруктов. И хотя они, бесспорно, полезны для пищеварения, существует один фрукт-супергерой.

Какой фрукт наладит вам пищеварение, рассказывает РБК-Украина.

Какой фрукт надо есть от запора

Многие ассоциируют авокадо с полезными жирами, и это абсолютно правильно. Оно богато мононенасыщенными жирами, которые не только полезны для сердца, но и играют важную роль в пищеварении. Эти жиры помогают смазывать кишечник, облегчая прохождение отходов и предотвращая "заторы".

Однако настоящая магия авокадо для пищеварения кроется в другом - в его исключительном содержании клетчатки. Когда мы говорим о фруктах, богатых клетчаткой, авокадо часто недооценивают.

Но в одном среднем авокадо содержится около 10 граммов клетчатки, что составляет примерно 30-40% от рекомендуемой суточной нормы для взрослого человека.

Для сравнения: в 100 граммах абрикосов (свежих) около 2 граммов клетчатки, а в черносливе - около 7 граммов на 100 граммов. Авокадо же дает вам значительную порцию клетчатки в одном плоде.

Растворимая и нерастворимая клетчатка

Клетчатка в авокадо представлена двумя типами, которые работают в тандеме для обеспечения регулярного стула:

Нерастворимая клетчатка

Она не растворяется в воде и действует как "щетка" в кишечнике. Она добавляет объема стулу, делая его более мягким и легким для прохождения. Это помогает ускорить транзит пищи и отходов через пищеварительную систему, предотвращая застой.

Растворимая клетчатка

Она растворяется в воде, образуя гелеобразное вещество. Этот гель помогает смягчить стул, делая его более гладким и легким для выведения. Кроме того, растворимая клетчатка служит пребиотиком, питая полезные бактерии в кишечнике, что способствует здоровой микрофлоре и общему улучшению пищеварения.

Такое оптимальное сочетание растворимой и нерастворимой клетчатки делает авокадо чрезвычайно эффективным для облегчения запоров и поддержания регулярности.

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При написании использовались следующие источники: Instagram химика Глеба Репича, МОЗ, советы диетологов.

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