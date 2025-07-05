Забудьте назавжди про закрепи завдяки цій простій добавці

Лушпиння подорожника ефективно допомагає боротися із закрепом і при цьому є натуральною, безпечною та доступною добавкою. Вона пом'якшує стілець та сприяючи регулярному випорожненню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Eating well .

Чим корисне лушпиння подорожника

Містить розчинну клітковину

Лушпиння псиліуму, також відоме як оболонка насіння подорожника, є популярною харчовою добавкою, багатою на розчинну клітковину. Вона створює текстуру, яка допомагає випорожнюванню.

Нутриціолог Емілі Лоттерхенд розповіла, коли псиліум змішують з водою, він утворює гелеподібну речовину, яка допомагає утримувати воду в калі. Це додає йому більшого об'єму та пом'якшує його, щоб він легше виходив.

Підтримує здоровий кишковий мікробіом

Лушпиння подорожника також діє як пребіотик, тобто живить корисні бактерії в кишечнику. Збалансований кишковий мікробіом пов’язаний з більш регулярним випорожненням та меншою кількістю проблем із травленням загалом.

Сприяє регулярності без серйозних побічних ефектів

На відміну від стимулюючих проносних засобів, які можуть викликати спазми, лушпиння псіліуму працює з природними ритмами організму, щоб покращити рух калових мас через травний тракт.

Оскільки воно додає об'єму та пом'якшує калові маси шляхом поглинання води, лушпиння м'якше підтримує регулярність.

Допомагає зменшити запалення в кишечнику

Закреп і запалення часто йдуть рука об руку, особливо коли кал затримується в товстій кишці. Роль подорожника у розм’якшенні калу та підтримці мікробного балансу також може допомогти зменшити подразнення в травному тракті.

Як включити лушпиння подорожника у свій раціон

Лушпиння псіліуму міститься в багатьох безрецептурних добавках та в різних формах - порошках, гранулах, капсулах та рідкій формі. Додавайте його в раціон так:

В смузі - додайте чайну ложку порошку до ранкового смузі для отримання клітковини, яка легко засвоюється, не впливаючи на смак. Тільки обов’язково пийте його швидко - з часом він густіє

Випічку - в и можете додати порошок лушпиння подорожника до тіста для мафінів, хліба або млинців, щоб збільшити вміст клітковини у улюблених рецептах. Він також діє як сполучна речовина, що може допомогти покращити текстуру випічки без глютену

Посипте вівсянку або йогурт - так ви додасте корисну для кишечника клітковину. Після цього випийте склянку води для підтримки правильного травлення

Якщо ви вперше додаєте лушпиння подорожника, почніть з невеликої кількості та поступово збільшуйте її протягом кількох днів. Якщо ваш організм не звик до додаткової клітковини, це може призвести до здуття живота, газів або спазмів.