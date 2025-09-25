ua en ru
ФРУ закликала депутатів виділити УЗ фінансування з держбюджету

Четвер 25 вересня 2025 11:57
UA EN RU
ФРУ закликала депутатів виділити УЗ фінансування з держбюджету Фото: УЗ має отримати підтримку з бюджету на пасажирьскі перевезення (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Федерація роботодавців України (ФРУ) закликала нардепів фінансувати пасажирські перевезення "Укрзалізниці" з держбюджету, щоб запобігти ризику втратити безпеку та соціальну стабільність у регіонах.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис зі сторінки ФРУ у Facebook.

Федерація роботодавців України звернулась до голови Верховної ради, голів депутатських фракцій і груп, та голови Бюджетного комітету ВРУ з закликом включити у Держбюджет на 2026 рік видатки, які забезпечать безперебійні пасажирські перевезення та покриття потреб Сил оборони України. Якщо цього не буде зроблено, існує ризик втратити безпеку та соціальну стабільність у регіонах.

"ФРУ закликає парламент передбачити у бюджеті 22 млрд грн на покриття збитків від пасажирських перевезень та витрат, пов’язаних із забезпеченням потреб Сил оборони України", – йдеться у дописі.

У Федерації наголошують, що "Укрзалізниця" – це більше, ніж транспортна компанія. Вона є артерією оборони, яка щодня перевозить військову техніку, пальне, боєприпаси та особовий склад ЗСУ. Одночасно вона виконує соціальну функцію, яку на УЗ переклала держава – забезпечуючи доступний транспорт для мільйонів українців у всіх регіонах країни.

"Ця діяльність не приносить прибутку, але є життєво необхідною для громадян та держави", – підкреслюють у ФРУ.

Там нагадали, що у 2024 році залізниця спрямувала 18 млрд грн прибутку від вантажних перевезень на покриття збитків від інших сегментів діяльності.

У 2025 році різниця між доходами та витратами АТ "Укрзалізниця" для надання населенню послуги з перевезення залізничним транспортом сягне вже понад 22 млрд грн – при цьому пасажирський сегмент покриває лише 40% витрат, а мільярдні збитки лише зростають із року в рік.

"63% інфраструктури УЗ є збитковою, але саме ця інфраструктура забезпечує перевезення пасажирів та є необхідною для Сил оборони України. У травні 2025 року уряд виділив 4,3 млрд грн на підтримку перевезень. Це був важливий крок, але разове рішення не рятує ситуацію. Потрібен передбачуваний механізм щорічного фінансування з державного бюджету", – зазначають у ФРУ.

Водночас зауважується, що "Укрзалізниця" вже не в змозі фінансувати пасажирські перевезення за рахунок промисловості й експорту, тому відсутність державної підтримки для компанії означатиме відсутність першочергового відновлення інфраструктури та падіння конкурентоспроможності, а для України - загрозу для обороноздатності та соціальної стабільності.

"Ми закликаємо депутатів підтримати пропозиції ФРУ та закласти у Держбюджет-2026 відповідне фінансування пасажирських перевезень у розмірі 22 млрд грн. Це не витрати, а інвестиція у безпеку, економіку та єдність країни", – резюмували у Федерації.

Тарифи та збитки "Укрзалізниці"

Нагадаємо, у 2026 році "Укрзалізниця" планує підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення на 37%, щоб покрити зростаючі збитки від пасажирських перевезень.

Водночас, за підрахунками вантажоперевізників, підвищення тарифів може призвести до падіння вантажної бази на 15%, що дасть УЗ лише близько 12 млрд грн додаткових доходів. При цьому втрати для економіки складуть 96 млрд грн ВВП, і 36 млрд грн податкових надходжень.

Раніше Європейська Бізнес Асоціація також закликала уряд закласти у держбюджеті-2026 компенсацію для "Укрзалізниці" за збиткові пасажирські перевезення. У ЄБА підкреслили, що нинішня модель крос-субсидування суперечить європейській практиці та знижує конкурентоздатність вантажовласників.

Також там порадили скасувати земельний податок для УЗ, адже його не існує у жодній розвинутій країні.

