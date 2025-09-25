ФРУ призвала депутатов выделить УЗ финансирование из госбюджета
Федерация работодателей Украины (ФРУ) призвала нардепов финансировать пассажирские перевозки "Укрзализныци" из госбюджета, чтобы избежать риска потерять безопасность и социальную стабильность в регионах.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение со страницы ФРУ в Facebook.
Федерация работодателей Украины обратилась к председателю Верховной рады, главам депутатских фракций и групп, и председателю Бюджетного комитета ВРУ с призывом включить в Госбюджет на 2026 год расходы, которые обеспечат бесперебойные пассажирские перевозки и покрытие потребностей Сил обороны Украины. Если это не будет сделано, существует риск потерять безопасность и социальную стабильность в регионах.
"ФРУ призывает парламент предусмотреть в бюджете 22 млрд грн на покрытие ущерба от пассажирских перевозок и расходов, связанных с обеспечением потребностей Сил обороны Украины", – говорится в сообщении.
В Федерации отмечают, что "Укрзализныця" – это больше, чем транспортная компания. Она является артерией обороны, которая ежедневно перевозит военную технику, топливо, боеприпасы и личный состав ВСУ. Одновременно она выполняет социальную функцию, которую на УЗ возложило государство – обеспечивая доступный транспорт для миллионов украинцев во всех регионах страны.
"Эта деятельность не приносит прибыли, но жизненно необходима для граждан и государства", – подчеркивают в ФРУ.
Там напомнили, что в 2024 году железная дорога направила 18 млрд грн прибыли от грузовых перевозок на покрытие ущерба от других сегментов деятельности.
В 2025 году разница между доходами и расходами АО "Укрзализныця" для предоставления населению услуги по перевозке железнодорожным транспортом достигнет уже более 22 млрд грн – при этом пассажирский сегмент покрывает лишь 40% расходов, а миллиардные убытки только растут из года в год.
"63% инфраструктуры УЗ убыточна, но именно эта инфраструктура обеспечивает перевозку пассажиров и необходима для Сил обороны Украины. В мае 2025 года правительство выделило 4,3 млрд грн на поддержку перевозок. Это был важный шаг, но разовое решение не спасает ситуацию. Нужен предсказуемый механизм ежегодного финансирования из государственного бюджета", – поясняют в ФРУ.
В то же время отмечается, что "Укрзализныця" уже не в состоянии финансировать пассажирские перевозки за счет промышленности и экспорта, поэтому отсутствие государственной поддержки для компании будет означать отсутствие первоочередного восстановления инфраструктуры и падения конкурентоспособности, а для Украины – угрозу обороноспособности и социальной стабильности.
"Мы призываем депутатов поддержать предложения ФРУ и заложить в Госбюджет-2026 соответствующее финансирование пассажирских перевозок в размере 22 млрд грн. Это не расходы, а инвестиция в безопасность, экономику и единство страны", – резюмировали в Федерации.
Тарифы и убытки "Укрзализныци"
Напомним, в 2026 году "Укрзализныця" планирует повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки на 37%, чтобы покрыть растущие убытки от пассажирских перевозок.
В то же время, по подсчетам грузоперевозчиков, повышение тарифов может привести к падению грузовой базы на 15%, что даст УЗ всего около 12 млрд грн дополнительных доходов. При этом потери для экономики составят 96 млрд грн ВВП и 36 млрд грн налоговых поступлений.
Ранее Европейская Бизнес Ассоциация также призвала правительство заложить в госбюджете-2026 компенсацию для "Укрзализныци" за убыточные пассажирские перевозки. В ЕБА подчеркнули, что нынешняя модель кросс-субсидирования противоречит европейской практике и снижает конкурентоспособность грузовладельцев.
Также там посоветовали отменить земельный налог для УЗ, ведь его не существует ни в одной развитой стране.