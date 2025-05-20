На фронті збільшилася кількість боїв: Генштаб розповів про оперативну обстановку
На фронті фіксується збільшення кількості боїв - протягом 19 травня і до вечора відбулося 156 бойових зіткнень, при цьому добою-двома раніше було 130 та 131 відповідно. Противник досі концентрує найбільші зусилля на Покровському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
У військовому командуванні у звіті розповіли про оперативну обстановку на різних напрямках станом на 22:00 19 травня.
Російські обстріли
Російські окупанти завдали 50 авіаударів (застосували 100 керованих авіаційних бомб).
Також противник використав для атаки 1117 дронів-камікадзе та здійснив 4146 обстрілів по позиціях Сил оборони України та населених пунктах.
Ситуація на фронті
- Харківський напрямок - тут російські загарбники 2 рази атакували позиції ЗСУ у районах Вовчанська та у бік Кутьківки.
- Куп'янський напрямок - зафіксовано 3 ворожі штурми поблизу Загризового та в бік Піщаного.
- Лиманський напрямок - відбулося 22 атаки росіян поблизу Ямполівки, Копанок, Новомихайлівки, Зеленої Долини, Торського та в напрямку Глущенкового, Карпівки, Серебрянки, Ямполя, Григорівки, Нового Миру, Рідкодуба й Ольгівки. Ще триває 1 бій.
- Сіверський напрямок - ворог 4 рази наступав на позиції українських захисників у районах Верхньокам’янського, Білогорівки та в бік Григорівки.
- Краматорський напрямок - відбулося 6 атак з боку ворога у районах Часового Яру, Білої Гори, Курдюмівки та в напрямку Предтечиного.
- Торецький напрямок - зафіксовано 13 боїв у районах Торецька, Новоспаського, в бік Диліївки та Іванопілля. Дотепер триває 3 боєзіткнення.
- Покровський напрямок - російські загарбники здійснили 59 атак у районах н.п. Миролюбівка, Звірове, Єлизаветівка, Малинівка, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Троїцьке, Котлярівка, Андріївка та в бік н.п. Зоря, Новоукраїнка, Стара Миколаївка, Шевченко Перше, Нова Полтавка, Попів Яр, Мирноград, Новомиколаївка.
"За попередніми даними, на цьому напрямку було знешкоджено 128 окупантів, із них 74 - безповоротно", - передали у Генштабі.
У військовому командуванні додали, що воїни ЗСУ також знищили 1 термінал супутникового зв'язку, 7 одиниць автомобільної техніки, 4 мотоцикли, 16 БПЛА різного типу, 1 станцію радіоелектронної боротьби та міномет загарбників. Крім того, були суттєво пошкоджені 3 ББМ та 1 міномет противника
- Новопавлівський напрямок - тут Сили оборони України відбили 16 атак з боку окупантів у районах Костянтинополя, Привільного, Рівнополя, Вільного Поля та в бік Новополя, Багатиря й Зеленого Поля. Ще триває 1 бій. Росіяни завдали авіаударів КАБами по н.п. Темирівка та Новопіль.
- Гуляйпільський напрямок - на цьому відрізку фронту противник завдав авіаударів по Гуляйполю та Малинівці.
- Оріхівський напрямок - були відбиті 4 ворожі атаки в напрямку Малої Токмачки та поблизу Степового. Під російськими авіаударами опинився Степногірськ.
- Придніпровський напрямок - російські загарбники 1 раз безуспішно намагалися рухатися вперед. Також противник вдарив КАБами по н.п. Козацьке.
- Курський напрямок - Сили оборони України відбили 10 атак противника. Росармія завдала 11 авіаударів, застосувавши 26 КАБів, та здійснила 202 артилерійських обстріли, зокрема 7 були з РСЗВ.
Раніше речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко розповів, що ворог не припиняє спроб прорвати оборону в напрямку Краматорська. Так, російські окупанти щодня атакують позиції українських захисників, однак їх спроби безуспішні.
18 травня в Генштабі ЗСУ розповіли, що РФ стягує "елітні" війська до Курської області замість наступу на сході України.
Додамо, вчора видання The New York Times писало, що росармія змінює тактику в Україні, й кидає мотоциклістів на окопи ЗСУ, намагаючись прорвати оборону за будь-яку ціну.
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