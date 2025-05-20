На фронті збільшилася кількість боїв: Генштаб розповів про оперативну обстановку

Фото: у Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті (Віталій Носач, РБК-Україна)

На фронті фіксується збільшення кількості боїв - протягом 19 травня і до вечора відбулося 156 бойових зіткнень, при цьому добою-двома раніше було 130 та 131 відповідно. Противник досі концентрує найбільші зусилля на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.