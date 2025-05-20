На фронте увеличилось количество боев: Генштаб рассказал об оперативной обстановке
На фронте фиксируется увеличение количества боев - в течение 19 мая и до вечера произошло 156 боевых столкновений, при этом сутками-двумя ранее было 130 и 131 соответственно. Противник до сих пор концентрирует наибольшие усилия на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
В военном командовании в отчете рассказали об оперативной обстановке на разных направлениях по состоянию на 22:00 19 мая.
Российские обстрелы
Российские оккупанты нанесли 50 авиаударов (применили 100 управляемых авиационных бомб).
Также противник использовал для атаки 1117 дронов-камикадзе и совершил 4146 обстрелов по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам.
Ситуация на фронте
- Харьковское направление - здесь российские захватчики 2 раза атаковали позиции ВСУ в районах Волчанска и в сторону Кутьковки.
- Купянское направление - зафиксировано 3 вражеских штурма вблизи Загрызово и в сторону Песчаного.
- Лиманское направление - произошло 22 атаки россиян вблизи Ямполевки, Копанок, Новомихайловки, Зеленой Долины, Торского и в направлении Глущенково, Карповки, Серебрянки, Ямполя, Григорьевки, Нового Мира, Редкодуба и Ольговки. Еще продолжается 1 бой.
- Северское направление - враг 4 раза наступал на позиции украинских защитников в районах Верхнекаменского, Белогоровки и в сторону Григорьевки.
- Краматорское направление - произошло 6 атак со стороны врага в районах Часового Яра, Белой Горы, Курдюмовки и в направлении Предтечино.
- Торецкое направление - зафиксировано 13 боев в районах Торецка, Новоспасского, в сторону Делиевки и Иванополья. До сих пор продолжается 3 боестолкновения.
- Покровское направление - российские захватчики совершили 59 атак в районах н.п. Миролюбовка, Зверево, Елизаветовка, Малиновка, Лисовка, Удачное, Новосергиевка, Троицкое, Котляровка, Андреевка и в сторону н.п. Заря, Новоукраинка, Старая Николаевка, Шевченко Первое, Новая Полтавка, Попов Яр, Мирноград, Новониколаевка.
"По предварительным данным, на этом направлении было обезврежено 128 оккупантов, из них 74 - безвозвратно", - передали в Генштабе.
В военном командовании добавили, что воины ВСУ также уничтожили 1 терминал спутниковой связи, 7 единиц автомобильной техники, 4 мотоцикла, 16 БПЛА различного типа, 1 станцию радиоэлектронной борьбы и миномет захватчиков. Кроме того, были существенно повреждены 3 ББМ и 1 миномет противника
- Новопавловское направление - здесь Силы обороны Украины отбили 16 атак со стороны оккупантов в районах Константинополя, Привольного, Ровнополя, Свободного Поля и в сторону Новополя, Богатыря и Зеленого Поля. Еще продолжается 1 бой. Россияне нанесли авиаудары КАБами по н.п. Темировка и Новополь.
- Гуляйпольское направление - на этом отрезке фронта противник нанес авиаудары по Гуляйполю и Малиновке.
- Ореховское направление - были отражены 4 вражеские атаки в направлении Малой Токмачки и вблизи Степного. Под российскими авиаударами оказался Степногорск.
- Приднепровское направление - российские захватчики 1 раз безуспешно пытались двигаться вперед. Также противник ударил КАБами по н.п. Казацкое.
- Курское направление - Силы обороны Украины отбили 10 атак противника. Росармия нанесла 11 авиаударов, применив 26 КАБов, и осуществила 202 артиллерийских обстрела, в том числе 7 были из РСЗО.
Ранее представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко рассказал, что враг не прекращает попыток прорвать оборону в направлении Краматорска. Так, российские оккупанты ежедневно атакуют позиции украинских защитников, однако их попытки безуспешны.
18 мая в Генштабе ВСУ рассказали, что РФ стягивает "элитные" войска в Курскую область вместо наступления на востоке Украины.
Добавим, вчера издание The New York Times писало, что росармия меняет тактику в Украине, и бросает мотоциклистов на окопы ВСУ, пытаясь прорвать оборону любой ценой.
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