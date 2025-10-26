На фронті вже понад 70 боїв за добу: Генштаб назвав найгарячіший напрямок

Станом на 16:00, 26 жовтня, на фронті відбулося 71 бойове зіткнення. Найбільшу кількість боїв знову зафіксовано на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Ворожі обстріли

Сьогодны від артилерійських обстрілів з території РФ страждають прикордонні населені пункти, зокрема:

Біла Береза, Чернацьке, Чуйківка, Малушине, Бруски, Шалигіне Сумської області;

Ясна Поляна, Архипівка, Логи Чернігівської області.

Ситуація на фронтах

Одну ворожу атаку відбили українські захисники на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Також противник завдав одного авіаудару, скинув чотири керовані авіабомби, здійснив 74 обстріли, зокрема один — із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Строївки та в напрямку Бологівки й Дворічанського. Чотири бойові зіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили чотири ворожі атаки у напрямку населених пунктів Піщане та Петропавлівка.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала вісім разів поблизу населених пунктів Карпівка, Середнє, Дерилове, Торське. Сили оборони успішно зупинили сім спроб просування противника, одне бойове зіткнення триває.

На Слов’янському напрямку ворог п’ять разів намагався прорватися в районах Виїмки, Переїзного та Федорівки. Наші оборонці успішно відбили всі ворожі атаки.

На Краматорському напрямку противник сьогодні не проводив наступальних дій.

На Костянтинівському напрямку сьогодні загарбник дев’ять разів атакував у районах населених пунктів Щербинівка, Клебан-Бик, Русин Яр, Софіївка, Плещіївка. Дотепер тривають три бойові зіткнення.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 17 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Іванівка, Родинське, Мирноград, Червоний Лиман, Новоекономічне, Звірове, Котлине, Молодецьке та у напрямку населених пунктів Покровськ і Новопавлівка. Шість бойових зіткнень ще тривають.

Сьогодні на Олександрівському напрямку противник сім разів атакував поблизу населених пунктів Соснівка, Степове, Олександроград, Павлівка, Новогригорівка та в напрямку населеного пункту Рибне. Дотепер тривають три бойові зіткнення.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили дві ворожі спроби просунутись уперед поблизу населених пунктів Млинівка та Зелений Гай. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Солодке, Рівнопілля, Залізничне та Нечаївка.

На Оріхівському напрямку Сили оборони успішно відбили чотири атаки ворога поблизу населених пунктів Новоандріївка, Степове та Степногірськ. Крім того, противник завдав авіаударів по населених пунктах Степногірськ, Веселянка та Новояковлівка.

На Придніпровському напрямку ворог завдав авіаударів по населеному пункту Ольгівка.

На інших напрямках фронту суттєвих змін ситуації не зафіксовано.