На фронте уже более 70 боев за сутки: Генштаб назвал самое горячее направление

По состоянию на 16:00, 26 октября, на фронте произошло 71 боевое столкновение. Наибольшее количество боев снова зафиксировано на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

Сегодня от артиллерийских обстрелов с территории РФ страдают приграничные населенные пункты, в частности:

Белая Береза, Чернацкое, Чуйковка, Малушино, Бруски, Шалыгино Сумской области;

Ясная Поляна, Архиповка, Логи Черниговской области.

Ситуация на фронтах

Одну вражескую атаку отбили украинские защитники на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Также противник нанес один авиаудар, сбросил четыре управляемые авиабомбы, совершил 74 обстрела, в том числе один - из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг четыре раза атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Строевки и в направлении Бологовки и Двуречанского. Четыре боевых столкновения продолжаются.

На Купянском направлении наши защитники отбили четыре вражеские атаки в направлении населенных пунктов Песчаное и Петропавловка.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала восемь раз вблизи населенных пунктов Карповка, Среднее, Дерилово, Торское. Силы обороны успешно остановили семь попыток продвижения противника, одно боевое столкновение продолжается.

На Славянском направлении враг пять раз пытался прорваться в районах Выемки, Переездного и Федоровки. Наши защитники успешно отбили все вражеские атаки.

На Краматорском направлении противник сегодня не проводил наступательных действий.

На Константиновском направлении сегодня захватчик девять раз атаковал в районах населенных пунктов Щербиновка, Клебан-Бык, Русин Яр, Софиевка, Плещеевка. До сих пор продолжаются три боевых столкновения.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 17 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Ивановка, Родинское, Мирноград, Красный Лиман, Новоэкономичное, Зверево, Котлино, Молодецкое и в направлении населенных пунктов Покровск и Новопавловка. Шесть боевых столкновений еще продолжаются.

Сегодня на Александровском направлении противник семь раз атаковал вблизи населенных пунктов Сосновка, Степное, Александроград, Павловка, Новогригорьевка и в направлении населенного пункта Рыбное. До сих пор продолжаются три боевых столкновения.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили две вражеские попытки продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Млиновка и Зеленый Гай. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Сладкое, Ровнополье, Железнодорожное и Нечаевка.

На Ореховском направлении Силы обороны успешно отбили четыре атаки врага вблизи населенных пунктов Новоандреевка, Степное и Степногорск. Кроме того, противник нанес авиаудары по населенным пунктам Степногорск, Веселянка и Новояковлевка.

На Приднепровском направлении враг нанес авиаудары по населенному пункту Ольговка.

На других направлениях фронта существенных изменений ситуации не зафиксировано.