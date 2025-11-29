На фронті вже майже 160 боїв за добу: третина на Покровському напрямку, - Генштаб

Станом на 16:00, 29 листопада, на фронті від початку доби відбулося 157 бойових зіткнень. Найбільшу кількість боїв знову зафіксовано на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Російські обстріли

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби ворог завдав чотири авіаційні удари, скинувши шість керованих авіабомб, а також здійснив 60 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів, зокрема три - із реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на фронтах

На Південно-Слобожанському напрямку сьогодні ворог шість разів атакував позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Колодязне та у бік Кутьківки, два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили сім наступальних дій противника поблизу населених пунктів Піщане, Колісниківка, Новоплатонівка та у бік Нової Кругляківки, Глушківки й Петропавлівки. Ще одне бойове зіткнення триває.

На Лиманському напрямку сьогодні агресор 17 разів атакував у районах населених пунктів Новоєгорівка, Копанки, Нововодяне, Середнє, Карпівка, Дерилове, Новоселівка, Колодязі, Зарічне та у бік Степового. Наразі 11 бойових зіткнень тривають.

На Слов’янському напрямку наші захисники відбили п’ять із семи ворожих спроб просунутись уперед у районах населених пунктів Ямпіль та Серебрянка. Бої тривають.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили чотири ворожі атаки поблизу Часового Яру, Новомаркового та Васюківки.

На Костянтинівському напрямку противник атакував позиції наших військ у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Софіївки. Сили оборони успішно відбили 14 ворожих атак, ще два бойових зіткнення точиться дотепер.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 56 разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Покровськ, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка та Філія. Дотепер триває десять бойових зіткнень.

На Олександрівському напрямку наші оборонці відбили 24 атаки ворога у районах населених пунктів Зелений Гай, Товсте, Соснівка, Олександроград, Січневе, Вишневе, Привілля та Рибне. Наразі тривають три боєзіткнення.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано десять бойових зіткнень. Окупанти натупали в районах населених пунктів Привільне, Солодке та у бік Гуляйполя.

На Оріхівському напрямку з початку доби ворог здійснив сім наступальних дій поблизу Степногірська, Степового та у бік Малої Токмачки й Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.