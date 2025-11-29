ua en ru
На фронте уже почти 160 боев за сутки: треть на Покровском направлении, - Генштаб

Суббота 29 ноября 2025 17:07
UA EN RU
На фронте уже почти 160 боев за сутки: треть на Покровском направлении, - Генштаб Фото: украинские военные продолжают давать отпор врагу (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

По состоянию на 16:00, 29 ноября, на фронте с начала суток произошло 157 боевых столкновений. Наибольшее количество боев снова зафиксировано на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток враг нанес четыре авиационных удара, сбросив шесть управляемых авиабомб, а также совершил 60 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

Ситуация на фронтах

На Южно-Слобожанском направлении сегодня враг шесть раз атаковал позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Колодязное и в сторону Кутьковки, два боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении наши защитники отбили семь наступательных действий противника вблизи населенных пунктов Песчаное, Колесниковка, Новоплатоновка и в сторону Новой Кругляковки, Глушковки и Петропавловки. Еще одно боевое столкновение продолжается.

На Лиманском направлении сегодня агрессор 17 раз атаковал в районах населенных пунктов Новоегоровка, Копанки, Нововодяное, Среднее, Карповка, Дерилово, Новоселовка, Колодязи, Заречное и в сторону Степного. Сейчас 11 боевых столкновений продолжаются.

На Славянском направлении наши защитники отбили пять из семи вражеских попыток продвинуться вперед в районах населенных пунктов Ямполь и Серебрянка. Бои продолжаются.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили четыре вражеские атаки вблизи Часового Яра, Новомаркового и Васюковки.

На Константиновском направлении противник атаковал позиции наших войск в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки, Яблоновки, Русиного Яра и в сторону Софиевки. Силы обороны успешно отбили 14 вражеских атак, еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении сегодня враг 56 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Новоэкономичное, Покровск, Лисовка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новосергиевка и Филиал. До сих пор продолжается десять боевых столкновений.

На Александровском направлении наши защитники отбили 24 атаки врага в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Толстое, Сосновка, Александроград, Сечневое, Вишневое, Приволье и Рыбное. Сейчас продолжаются три боестолкновения.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано десять боевых столкновений. Оккупанты натупали в районах населенных пунктов Привольное, Сладкое и в сторону Гуляйполя.

На Ореховском направлении с начала суток враг совершил семь наступательных действий вблизи Степногорска, Степного и в сторону Малой Токмачки и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении в настоящее время боестолкновений не зафиксировано.

Потери армии РФ и новый план обороны Украины

Напомним, что россияне продолжают терять технику и живую силу. Только за последние сутки, с 28 на 29 ноября, враг потерял в боях против Украины 910 солдат. Также ВСУ уничтожили 3 артсистемы, 64 единицы автотехники и 106 дронов.

Кроме того, сегодня мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский поручил главе Минобороны Денису Шмыгалю подготовить новый план обороны страны с учетом хода боевых действий и обновленных приоритетов.

