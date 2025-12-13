На фронті відбулось понад 160 боїв: Генштаб відзвітував про ситуацію за добу

Станом на 22:00, 12 грудня, на фронті відбулось 161 бойове зіткнення. Найбільшу кількість боїв зафіксовано на Покровському, Лиманському та Костянтинівському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Російські обстріли

Противник завдав одного ракетного та 26 авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 72 керованих авіабомб, здійснив 2119 ударів дронами-камікадзе та 2872 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському противник здійснив 119 обстрілів, зокрема три - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося чотири бойові зіткнення в районах населених пунктів Вовчанськ, Синельникове, Колодязне, Дворічанське.

На Куп’янському напрямку противник здійснив чотири атаки на позиції наших військ в районах населених пунктів Піщане, Нова Кругляківка та у бік Курилівки.

На Лиманському напрямку російські війська 24 рази штурмували позиції українських захисників у районах населених пунктів Середнє, Зарічне, Дробишеве та у бік Дружелюбівки, Новосергіївки, Нового Миру, Ставків, Олександрівки, Новоселівки, Лиману, Червоного Ставу.

На Слов’янському напрямку українські воїни відбили шість ворожих атак на наші позиції. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах Торського, Серебрянки, Переїзного та Ямполя.

На Краматорському напрямку наші воїни відбили три атаки у напрямку населених пунктів Привілля, Міньківка, ще одне боєзіткнення в даний час триває.

На Костянтинівському напрямку окупанти 20 разів штурмували позиції наших захисників в районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Яблунівка, Русин Яр та у бік Костянтинівки, Степанівки, Софіївки, ще одне боєзіткнення в даний час триває.

На Покровському напрямку ворог здійснив 37 спроб потіснити наші підрозділи. Найбільша активність спостерігається у районах населених пунктів Покровськ, Никанорівка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Філія та у бік Дорожнє, Білицьке, Мирноград, Новопавлівка, Сухецьке, Рівне, Гришине, Леонтовичі, ще чотири боєзіткнення в даний час тривають.

"За попередніми підрахунками, на цьому напрямку наші воїни ліквідували 109 та поранили 40 окупантів, знищили одну одиницю автомобільної техніки, чотири одиниці спеціальної техніки, одну станцію радіоелектронної боротьби, 11 одиниць мототехніки, гармату, 10 безпілотних літальних апаратів, крім того пошкоджено одну одиницю спеціальної техніки, та 11 укриттів особового складу противника", - йдеться у повідомленні.

На Олександрівському напрямку ворог 18 разів атакував поблизу населених пунктів Вороне, Привілля, Вербове, Олексіївка, Привільне, Зелений Гай та у напрямках Олександроград, Вишневе, Рибне, Красногірське, Соснівка, Злагода. Противник завдав авіаційних ударів за допомогою керованих авіаційних бомб по Добропасовому та Великомихайлівці.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили 16 атак ворога в районах населених пунктів Привілля, Солодке та у бік Добропілля, Гуляйполя та Нового Запоріжжя. Агресор завдавав авіаударів, по районах населених пунктів Братське, Гуляйполе, Різдвянка.

На Оріхівському напрямку загарбницькі війська чотири рази атакували позиції наших оборонців у районі населених пунктів Приморське, Новоандріївка.

На Придніпровському напрямку відбили чотири ворожі атаки.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не зафіксовано.