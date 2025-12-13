На фронте состоялось более 160 боев: Генштаб отчитался о ситуации за сутки

По состоянию на 22:00, 12 декабря, на фронте состоялось 161 боевое столкновение. Наибольшее количество боев зафиксировано на Покровском, Лиманском и Константиновском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

Противник нанес один ракетный и 26 авиационных ударов, применил три ракеты и сбросил 72 управляемых авиабомб, совершил 2119 ударов дронами-камикадзе и 2872 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском противник совершил 119 обстрелов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло четыре боевых столкновения в районах населенных пунктов Волчанск, Синельниково, Колодязное, Двуречанское.

На Купянском направлении противник совершил четыре атаки на позиции наших войск в районах населенных пунктов Песчаное, Новая Кругляковка и в сторону Куриловки.

На Лиманском направлении российские войска 24 раза штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Среднее, Заречное, Дробышево и в сторону Дружелюбовки, Новосергиевки, Нового Мира, Ставков, Александровки, Новоселовки, Лимана, Красного Става.

На Славянском направлении украинские воины отбили шесть вражеских атак на наши позиции. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Торского, Серебрянки, Переездного и Ямполя.

На Краматорском направлении наши воины отбили три атаки в направлении населенных пунктов Приволье, Миньковка, еще одно боестолкновение в настоящее время продолжается.

На Константиновском направлении оккупанты 20 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Щербиновка, Плещеевка, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Константиновки, Степановки, Софиевки, еще одно боестолкновение в настоящее время продолжается.

На Покровском направлении враг совершил 37 попыток потеснить наши подразделения. Наибольшая активность наблюдается в районах населенных пунктов Покровск, Никаноровка, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Филиал и в сторону Дорожное, Белицкое, Мирноград, Новопавловка, Сухецкое, Ровно, Гришино, Леонтовичи, еще четыре боестолкновения в настоящее время продолжаются.

"По предварительным подсчетам, на этом направлении наши воины ликвидировали 109 и ранили 40 оккупантов, уничтожили одну единицу автомобильной техники, четыре единицы специальной техники, одну станцию радиоэлектронной борьбы, 11 единиц мототехники, пушку, 10 беспилотных летательных аппаратов, кроме того повреждена одна единица специальной техники, и 11 укрытий личного состава противника", - говорится в сообщении.

На Александровском направлении враг 18 раз атаковал вблизи населенных пунктов Вороное, Приволье, Вербовое, Алексеевка, Привольное, Зеленый Гай и в направлениях Александроград, Вишневое, Рыбное, Красногорское, Сосновка, Злагода. Противник нанес авиационные удары с помощью управляемых авиационных бомб по Добропасово и Великомихайловке.

На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили 16 атак врага в районах населенных пунктов Приволье, Сладкое и в сторону Доброполья, Гуляйполя и Нового Запорожья. Агрессор наносил авиаудары по районам населенных пунктов Братское, Гуляйполе, Рождественка.

На Ореховском направлении захватнические войска четыре раза атаковали позиции наших защитников в районе населенных пунктов Приморское, Новоандреевка.

На Приднепровском направлении отбили четыре вражеские атаки.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не зафиксировано.