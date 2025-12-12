Зеленський приїхав в Куп'янськ після успішної операції Сил оборони

Президент Володимир Зеленський приїхав Куп'янський напрямок, де точаться бої. Він привітав українських військових, які беруть участь у звільненні міста, та подякував кожному підрозділу за результати на фронті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.
Зокрема, український лідер записав відеозвернення біля стели, розташованої на в'їзді до міста Куп'янськ.
"Сьогодні - Купʼянський напрямок, наші воїни, які тут досягають результатів для України. Багато росіяни говорили про Купʼянськ - ми бачимо. Був, я привітав хлопців. Дякую кожному підрозділу, всім, хто бʼється тут, всім, хто знищує окупанта", - заявив Зеленський.
Він наголосив, що сьогодні надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів у дипломатії.
"Саме так це працює: всі наші сильні позиції всередині країни - сильні позиції в розмові щодо закінчення війни. Дякую кожному воїну! Пишаюся вами! Дякую всім нашим Сухопутним військам - сьогодні виключно ваш день. Дякую, хлопці", - додав президент.
Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року загарбники окупували Куп'янськ. Втім, уже восени того ж року українські захисники звільнили місто в рамках успішного Слобожанського контрнаступу.
Мапа: проєкт DeepState підтвердив, що Сили оборони заблокували росіян у Куп’янську та зачистили всю північно-західну околицю міста
Згодом активні бої на Куп'янському напрямку поновилися. Про перші намагання росіян прорватися стало відомо в листопаді 2024 року. Точилися інтенсивні бої.
Сьогодні командування 2-го корпусу НГУ "Хартія" заявило про успішну контратаку Сил оборони України під Куп’янськом. Протягом жовтня-листопада воїни розгромили кілька батальйонів та штурмових загонів ворога.
Звільнено села Кіндрашівка та Радьківка та їхні околиці, захисники прорвалися до річки Оскіл північніше Куп’янська, повністю перекривши наземні маршрути заходу окупантів у місто.
"Бої в центрі міста ще продовжуються, але згодом український Куп’янськ буде повністю звільнений", - сказав 2-го корпусу НГУ "Хартія" полковник Ігор "Корнет" Оболєнський.
Наразі російське угруповання ворога в Куп’янську нараховує більше 200 військовослужбовців, воно повністю оточене. Наземний доступ для російських окупантів на Куп’янськ повністю перекритий.
Також під вогневий контроль взяті всі виходи з газової труби, яку ворог використовував для заходу в місто. Забезпечення ворога здійснюється виключно повітряними дронами.
Додамо, що ще 20 листопада керівник російського Генштабу Валерій Герасимов доповідав диктатору Володимиру Путіну про "окупацію" Куп'янська військами РФ. Примітно, що це заперечували не лише українські військові - до цієї заяви скептично ставилися навіть російські "воєнкори".