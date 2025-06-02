На фронті вібулось більше 145 зіткнень. Генштаб назвав найгарячіші напрямки

"Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, два пункти управління БпЛА, сім артилерійських засобів та станцію РЕБ ворога", - пише Генштаб.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку відбулося три боєзіткнення у районах населених пунктів Фиголівка, Глибоке та Красне Перше.

На Куп’янському напрямку зафіксовано десять атак окупантів в районах населених пунктів Степова Новоселівка та Нова Кругляківка.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Надія, Рідкодуб та Ямпіль.

На Сіверському напрямку ворог вісім разів йшов на позиції Сил оборони в районі Білогорівки, Верхньокам’янського та в бік Григорівки.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили п’ять ворожих штурмів у районі Часового Яру та в бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак у районах населених пунктів Торецьк та Диліївка.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 47 атак агресора в районах населених пунктів Попів Яр, Миролюбівка, Малинівка, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Новомиколаївка та Андріївка.

Фото: карта бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 14 штурмів у районах Новосілки, Зеленого Поля, Новополя, Вільного Поля, Багатиря, Костянтинополя та Одрадного.

На Оріхівському напрямку поблизу Степового загарбники здійснили дві марні атаки.

На Курському напрямку відбулося 19 боєзіткнень.

Фото: карта бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни ворог втратив більше 989 тисяч одиниць живої сили. Лише за минулу добу Сили оборони "відмінусували" ще 1140 окупантів. Також було уражено: