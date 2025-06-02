На фронте произошло более 145 столкновений. Генштаб назвал самые горячие направления

"Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 13 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, два пункта управления БпЛА, семь артиллерийских средств и станцию РЭБ врага", - пишет Генштаб.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении произошло три боестолкновения в районах населенных пунктов Фиголевка, Глубокое и Красное Первое.

На Купянском направлении зафиксировано десять атак оккупантов в районах населенных пунктов Степная Новоселовка и Новая Кругляковка.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Надежда, Редкодуб и Ямполь.

На Северском направлении враг восемь раз шел на позиции Сил обороны в районе Белогоровки, Верхнекаменского и в сторону Григорьевки.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили пять вражеских штурмов в районе Часового Яра и в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах населенных пунктов Торецк и Дилиевка.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 47 атак агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Миролюбовка, Малиновка, Лисовка, Удачное, Новосергиевка, Новониколаевка и Андреевка.

Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 14 штурмов в районах Новоселки, Зеленого Поля, Новополя, Свободного Поля, Багатира, Константинополя и Отрадного.

На Ореховском направлении вблизи Степного захватчики осуществили две напрасные атаки.

На Курском направлении произошло 19 боестолкновений.

Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Потери России в войне

С начала полномасштабной войны враг потерял более 989 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки Силы обороны "отминусовали" еще 1140 оккупантов. Также было поражено: