За добу РФ втратила понад 1100 солдатів і 256 дронів, - Генштаб

Станом на 2 червня 2025 року Збройні сили України знищили майже 990 тисяч російських військових, тисячі одиниць техніки, сотні дронів і ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Генерального штабу ЗСУ.

Таким чином, загальні бойові втрати російських військ з початку повномасштабного вторгнення (24 лютого 2022 року) орієнтовно становлять:

Ситуація на фронті

Протягом минулої доби в зоні бойових дій відбулося 107 бойових зіткнень. Російські війська завдали три ракетних та 50 авіаударів, використавши 6 ракет і 50 керованих авіабомб. Також зафіксовано 1396 атак дронами-камікадзе та понад 4000 артилерійських обстрілів.

На Лиманському напрямку противник провів 19 штурмів у районах Греківки, Новомихайлівки, Надії, Рідкодубу та Ямполя. Найінтенсивніші бої тривали на Покровському напрямку - 47 атак протягом доби. Росіяни діяли біля населених пунктів Попів Яр, Миролюбівка, Малинівка, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Новомиколаївка та Андріївка. У трьох із цих точок бої тривають досі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.