На фронті сталося 166 боєзіткнень, росіяни тиснуть на трьох напрямках, - Генштаб

З початку доби 8 січня на фронті відбулося 166 бойових зіткнень. Ворог найбільше атакує на трьох напрямках у Донецькій області та в Курській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє зведення Генштабу ЗСУ.

Ворожі обстріли

Російські загарбники завдали 31 авіаційний удар, скинувши 48 керованих авіабомб (КАБ). Крім цього, росіяни залучили для ураження 750 дронів-камікадзе та здійснили понад 3800 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку ворог чотири рази без успіху атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Вовчанська. За сьогодні українські воїни на цьому напрямку знешкодили 63 окупанта, знищили протитанковий засіб, чотири автомобілі, 33 БпЛА і три засоби зв’язку, також пошкодили два автомобілі й одиницю спецтехніки ворога.

На Куп’янському напрямку противник 12 разів проводив штурми у районах Голубівки, Загризового та в напрямку Петропавлівки. Українські захисники відбили десять атак, ще два боєзіткнення тривають дотепер.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 17 разів атакували позиції українців неподалік Надії, Копанок, Новоєгорівки, Іванівки й Тернів. Три боєзіткнення тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив дві спроби наступу на позиції наших підрозділів у районі Білогорівки, атаки відбиті українськими підрозділами.

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили три наступальні дії росіян поблизу Білої Гори.

На Торецькому напрямку підрозділи Сил оборони відбили шість атак росіян біля Торецька та Диліївки.

На Покровському напрямку від початку доби росіяни 27 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Миролюбівка, Баранівка, Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Звірове, Новий Труд, Котлине та Надіївка. Чотири атаки досі тривають.

Сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 312 окупантів, 154 з них - безповоротно. Крім цього, знищено одну бойову броньовану машину, вісім одиниць автомобільної техніки та чотири антени управління БпЛА, також наші воїни пошкодили танк та автомобіль загарбників.

На Курахівському напрямку ворог 32 рази атакував наші позиції біля Дачного, Курахового, Шевченка, Петропавлівки, Слов’янки та Ясенового. Двадцять дев’ять наступальних дій противника зупинено Силами оборони, три атаки тривають дотепер.

На Времівському напрямку загарбники здійснили 13 наступальних дій неподалік Новосілки, Костянтинопольського, Янтарного та в напрямку Костянтинополя, на даний час тривають три боєзіткнення.

На Придніпровському напрямку росіяни тричі зазнали поразки, атакуючи оборонні рубежі українців.

У Курській області наші оборонці відбили 27 атак російських загарбників, наразі точаться запеклі бої.

На інших напрямках суттєвих змін не відбулося.