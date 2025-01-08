На фронте произошло 166 боестолкновений, россияне давят на трех направлениях, - Генштаб

С начала суток 8 января на фронте произошло 166 боевых столкновений. Враг больше всего атакует на трех направлениях в Донецкой области и в Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернюю сводку Генштаба ВСУ .

Вражеские обстрелы

Российские захватчики нанесли 31 авиационный удар, сбросив 48 управляемых авиабомб (КАБ). Кроме этого, россияне привлекли для поражения 750 дронов-камикадзе и осуществили более 3800 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении враг четыре раза без успеха атаковал оборонительные рубежи наших воинов неподалеку Волчанска. За сегодня украинские воины на этом направлении обезвредили 63 оккупанта, уничтожили противотанковое средство, четыре автомобиля, 33 БПЛА и три средства связи, также повредили два автомобиля и единицу спецтехники врага.

На Купянском направлении противник 12 раз проводил штурмы в районах Голубовки, Загрызово и в направлении Петропавловки. Украинские защитники отбили десять атак, еще два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 17 раз атаковали позиции украинцев неподалеку Надежды, Копанок, Новоегоровки, Ивановки и Тернов. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Северском направлении в течение дня враг совершил две попытки наступления на позиции наших подразделений в районе Белогоровки, атаки отбиты украинскими подразделениями.

На Краматорском направлении наши защитники остановили три наступательные действия россиян вблизи Белой Горы.

На Торецком направлении подразделения Сил обороны отбили шесть атак россиян у Торецка и Дилиевки.

На Покровском направлении с начала суток россияне 27 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Миролюбовка, Барановка, Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Зверево, Новый Труд, Котлино и Надиевка. Четыре атаки до сих пор продолжаются.

Сегодня на этом направлении было обезврежено 312 оккупантов, 154 из них - безвозвратно. Кроме этого, уничтожена одна боевая бронированная машина, восемь единиц автомобильной техники и четыре антенны управления БпЛА, также наши воины повредили танк и автомобиль захватчиков.

На Кураховском направлении враг 32 раза атаковал наши позиции возле Дачного, Курахово, Шевченко, Петропавловки, Славянки и Ясенового. Двадцать девять наступательных действий противника остановлено Силами обороны, три атаки продолжаются до сих пор.

На Времовском направлении захватчики совершили 13 наступательных действий неподалеку Новоселки, Константинопольского, Янтарного и в направлении Константинополя, в настоящее время продолжаются три боестолкновения.

На Приднепровском направлении россияне трижды потерпели поражение, атакуя оборонительные рубежи украинцев.

В Курской области наши защитники отбили 27 атак российских захватчиков, сейчас идут ожесточенные бои.

На других направлениях существенных изменений не произошло.