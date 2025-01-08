РФ завдала п’ять ударів по селищу в Запорізькій області: люди опинились під завалами
Російські війська завдали серію ударів по прифронтовому Степногірську Запорізької області 8 січня. Люди опинились під завалами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Івана Федорова.
"Четверо людей опинилися під завалами будинку внаслідок ворожої атаки по Степногріську", - розповів він.
За даними голови ОВА, двох людей вже врятовано, ще двоє залишаються під завалами і пошуково-рятувальна операція триває.
П’ять ударів по Степногірську
Росіяни щонайменше п’ять разів ударили по прифронтовому населеному пункту.
"Один з ударів прийшовся у будівлю селищної ради. Інший - в житловий будинок", - зазначив Федоров.
Двоє загиблих
Внаслідок ворожих ударів у Степногірську під завалами будинку опинилися чотири людини. Зокрема, одного чоловіка і одну жінку врятували, вони зараз у лікарні.
"На жаль, двоє жінок загинули - їхні тіла щойно дістали з під-завалів", - зазначив Федоров.
Обстріли Запоріжжя і області
8 січня російські війська авіабомбами вдарили по Запоріжжю. Два удари припали на Шевченківський район міста. 13 людей загинули, ще 29 були поранені, серед яких 13-річна дівчинка. П'ятьох людей вдалось врятувати, ще за життя чотирьох борються лікарі.
Додамо, що окупанти обстрілюють Степногірськ не вперше. В грудні РФ скинула авіабомби на селище Степногірськ Запорізької області. Один із КАБів впав біля пожежної частини, були поранені рятувальники.
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