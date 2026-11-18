На передовій спостерігається гострий дефіцит артилерійських боєприпасів - наразі на одну гармату припадає близько двох снарядів на добу. Найбільше українським військовим бракує далекобійних 155-мм снарядів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис воєнної кореспондентки Юлії Кирієнко-Мерінової у Facebook за підсумками 37-го засідання у форматі "Рамштайн".

За її словами, західні партнери зробили сильний акцент на захисті неба, дронах українського виробництва та програмі PURL, тоді як внески в артилерію виявилися помітно скромнішими.

"Зараз на фронті помітний дефіцит: приблизно два снаряди на гармату на добу. Не думаю, що це нормально. Не думають так і артилеристи. Далекобійні 29-36+ км - серед найдефіцитніших. І це ще не зима з розширеною кіл-зоною", - написала воєнкор.

За прогнозом журналістки, кіл-зона на фронті й надалі розширюватиметься та наступного року може сягнути 40 км. Через це потреба в далекобійних засобах ураження лише зростатиме.

Окремою проблемою залишаються затримки з постачанням снарядів від деяких виробників.

Кирієнко-Мерінова попереджає, що якщо артилерія й надалі залишатиметься на другому плані у військовій допомозі партнерів, дефіцит боєприпасів може поглибитися.

Вона уточнила, що серед пріоритетних потреб української армії на наступний рік - боєприпаси калібру 155 мм із дальністю стрільби від 29 до 36 км, а також снаряди, здатні вражати цілі на відстані понад 36 км.

"Звісно, що захист неба зараз необхідний. Але якщо артилерію системно тримати на другому плані - фронт це відчує вже наступного року", - резюмувала Кирієнко-Мерінова.