На фронті "літнє пожвавлення". Активність РФ зросла на семи напрямках, - ОСУВ "Хортиця"

"Якщо ми беремо тільки попередній день, то 46 атак на Покровському напрямку, 32 - на Новопавлівському. Це дуже багато для Новопавлівського, на ньому особлива активність ворога зараз. 14 - Лиманський, 11 - Куп'янський, 7 - Харківський. Теж для Харківського вкрай нехарактерно. 15 - Торецький, 10 - Краматорський.", - зазначив Трегубов.

За його словами, найбільш інтенсивні бойові дії відбуваються на Покровському напрямку, де ворог зосередив кілька загальновійськових армій з повною номенклатурою техніки.

"Це все насправді висока активність, це свідчить про те, що ми маємо ось таке літнє пожвавлення, якого ми очікували і яке, в принципі, анонсувалося", - зазначив Трегубов.

Однак спроби взяти під контроль місто Покровськ закінчилися для окупантів поразкою з великими втратами.

"Зараз частина їхнього угруповання, яке ми вважаємо частиною Покровського напрямку, іде на захід і намагається прорватись у напрямку Дніпропетровської області, частина намагається йти навпаки у східній частині цього напрямку, прориватися на північ за трасу Покровськ-Костянтинівка, щоб далі там робити якісь просування", - додав представник угруповання.

Трегубов також повідомив, що ворог активно застосовує малі піхотні групи і легку техніку, часто проникаючи в українські позиції через лісопосадки.

Під час обстрілів окупанти використовують кореговані авіабомби (КАБ), проте їх ефективність залишається низькою.