На фронті "літнє пожвавлення". Активність РФ зросла на семи напрямках, - ОСУВ "Хортиця"

Російські окупанти посилили наступальну активність на семи напрямках фронту, що свідчить про "літнє пожвавлення" бойових дій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктора Трегубова на телемарафоні.
"Якщо ми беремо тільки попередній день, то 46 атак на Покровському напрямку, 32 - на Новопавлівському. Це дуже багато для Новопавлівського, на ньому особлива активність ворога зараз. 14 - Лиманський, 11 - Куп'янський, 7 - Харківський. Теж для Харківського вкрай нехарактерно. 15 - Торецький, 10 - Краматорський.", - зазначив Трегубов.
За його словами, найбільш інтенсивні бойові дії відбуваються на Покровському напрямку, де ворог зосередив кілька загальновійськових армій з повною номенклатурою техніки.
"Це все насправді висока активність, це свідчить про те, що ми маємо ось таке літнє пожвавлення, якого ми очікували і яке, в принципі, анонсувалося", - зазначив Трегубов.
Однак спроби взяти під контроль місто Покровськ закінчилися для окупантів поразкою з великими втратами.
"Зараз частина їхнього угруповання, яке ми вважаємо частиною Покровського напрямку, іде на захід і намагається прорватись у напрямку Дніпропетровської області, частина намагається йти навпаки у східній частині цього напрямку, прориватися на північ за трасу Покровськ-Костянтинівка, щоб далі там робити якісь просування", - додав представник угруповання.
Трегубов також повідомив, що ворог активно застосовує малі піхотні групи і легку техніку, часто проникаючи в українські позиції через лісопосадки.
Під час обстрілів окупанти використовують кореговані авіабомби (КАБ), проте їх ефективність залишається низькою.
Низка західних видань повідомили в травні про плани Москви провести літній наступ. За інформацією Washington Post, масштабний наступ буде зосереджено в східній частині Донецької області. І це літо може стати для Володимира Путіна останнім шансом на великий наступ, зазначає видання.
Представник США сказав CNN, що ймовірний наступ буде спрямований на завоювання більшої території на сході України.
Сам Путін 22 травня заявив про плани захопити частину території України на кордоні.
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