На фронте "летнее оживление". Активность РФ возросла на семи направлениях, - ОСУВ "Хортица"

Российские оккупанты усилили наступательную активность на семи направлениях фронта, что свидетельствует о "летнем оживлении" боевых действий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова на телемарафоне
"Если мы берем только предыдущий день, то 46 атак на Покровском направлении, 32 - на Новопавловском. Это очень много для Новопавловского, на нем особая активность врага сейчас. 14 - Лиманское, 11 - Купянское, 7 - Харьковское. Тоже для Харьковского крайне нехарактерно. 15 - Торецкий, 10 - Краматорский.", - отметил Трегубов.
По его словам, наиболее интенсивные боевые действия происходят на Покровском направлении, где враг сосредоточил несколько общевойсковых армий с полной номенклатурой техники.
"Это все на самом деле высокая активность, это свидетельствует о том, что мы имеем вот такое летнее оживление, которого мы ожидали и которое, в принципе, анонсировалось", - отметил Трегубов.
Однако попытки взять под контроль город Покровск закончились для оккупантов поражением с большими потерями.
"Сейчас часть их группировки, которую мы считаем частью Покровского направления, идет на запад и пытается прорваться в направлении Днепропетровской области, часть пытается идти наоборот в восточной части этого направления, прорываться на север за трассу Покровск-Константиновка, чтобы дальше там делать какие-то продвижения", - добавил представитель группировки.
Трегубов также сообщил, что враг активно применяет малые пехотные группы и легкую технику, часто проникая в украинские позиции через лесопосадки.
Во время обстрелов оккупанты используют корректируемые авиабомбы (КАБ), однако их эффективность остается низкой.
Ряд западных изданий сообщили в мае о планах Москвы провести летнее наступление. По информации Washington Post, масштабное наступление будет сосредоточено в восточной части Донецкой области. И это лето может стать для Владимира Путина последним шансом на большое наступление, отмечает издание.
Представитель США сказал CNN, что вероятное наступление будет направлено на завоевание большей территории на востоке Украины.
Сам Путин 22 мая заявил о планах захватить часть территории Украины на границе.
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