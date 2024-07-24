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На фронті за добу знищено літак, систему ППО і крилату ракету: втрати окупантів

Фото: росіяни втратили на війні в Україні понад 570 тисяч солдатів (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 23 на 24 липня росіяни втратили на війні в Україні 1140 солдатів, літак і 65 артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 570 120 (+1140) осіб ліквідовано; 
  • танків - 8302 (+14) од.;
  • бойових броньованих машин - 16 013 (+13) од.;
  • артилерійських систем - 15 759 (+65) од.;
  • РСЗВ - 1125 од.;
  • засоби ППО - 902 (+1) од.;
  • літаків - 363 (+1) од.;
  • гелікоптерів - 326 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 12 544 (+33) од.;
  • крилатих ракет - 2402 (+1) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 21 279 (+77) од.;
  • спеціальної техніки - 2650 (+10) од.

Нагадаємо, за даними ISW, в Донецькій області загарбники просунулися на кількох напрямках.

Минулої ночі ворог атакував кілька областей України ударними дронами типу "Шахед".

Крім того, росіяни обстріляли ракетами передмістя Харкова. Внаслідок прильоту є загиблий серед цивільного населення.

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Війна Росії проти України