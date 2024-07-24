На фронті за добу знищено літак, систему ППО і крилату ракету: втрати окупантів

За останню добу з 23 на 24 липня росіяни втратили на війні в Україні 1140 солдатів, літак і 65 артилерійських систем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.07.24 орієнтовно склали:
Нагадаємо, за даними ISW, в Донецькій області загарбники просунулися на кількох напрямках.
Минулої ночі ворог атакував кілька областей України ударними дронами типу "Шахед".
Крім того, росіяни обстріляли ракетами передмістя Харкова. Внаслідок прильоту є загиблий серед цивільного населення.
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