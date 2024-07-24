На фронте за сутки уничтожен самолет, система ПВО и крылатая ракета: потери оккупантов

За последние сутки с 23 на 24 июля россияне потеряли на войне в Украине 1140 солдат, самолет и 65 артиллерийских систем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.07.24 ориентировочно составили:
Напомним, по данным ISW, в Донецкой области захватчики продвинулись на нескольких направлениях.
Прошлой ночью враг атаковал несколько областей Украины ударными дронами типа "Шахед".
Кроме того, россияне обстреляли ракетами пригород Харькова. В результате прилета есть погибший среди гражданского населения.
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