На фронті за добу знищено літак, систему ППО і крилату ракету: втрати окупантів

Фото: росіяни втратили на війні в Україні понад 570 тисяч солдатів (Getty Images)

За останню добу з 23 на 24 липня росіяни втратили на війні в Україні 1140 солдатів, літак і 65 артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.