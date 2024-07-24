На фронті за добу знищено літак, систему ППО і крилату ракету: втрати окупантів
Фото: росіяни втратили на війні в Україні понад 570 тисяч солдатів (Getty Images)
За останню добу з 23 на 24 липня росіяни втратили на війні в Україні 1140 солдатів, літак і 65 артилерійських систем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 570 120 (+1140) осіб ліквідовано;
- танків - 8302 (+14) од.;
- бойових броньованих машин - 16 013 (+13) од.;
- артилерійських систем - 15 759 (+65) од.;
- РСЗВ - 1125 од.;
- засоби ППО - 902 (+1) од.;
- літаків - 363 (+1) од.;
- гелікоптерів - 326 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 12 544 (+33) од.;
- крилатих ракет - 2402 (+1) од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 21 279 (+77) од.;
- спеціальної техніки - 2650 (+10) од.
Нагадаємо, за даними ISW, в Донецькій області загарбники просунулися на кількох напрямках.
Минулої ночі ворог атакував кілька областей України ударними дронами типу "Шахед".
Крім того, росіяни обстріляли ракетами передмістя Харкова. Внаслідок прильоту є загиблий серед цивільного населення.
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