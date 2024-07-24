ua en ru
Ср, 24 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На фронте за сутки уничтожен самолет, система ПВО и крылатая ракета: потери оккупантов

Среда 24 июля 2024 07:34
UA EN RU
На фронте за сутки уничтожен самолет, система ПВО и крылатая ракета: потери оккупантов Фото: россияне потеряли на войне в Украине более 570 тысяч солдат (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 23 на 24 июля россияне потеряли на войне в Украине 1140 солдат, самолет и 65 артиллерийских систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.07.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 570 120 (+1140) человек ликвидировано;
  • танков - 8302 (+14) ед;
  • боевых бронированных машин - 16 013 (+13) ед;
  • артиллерийских систем - 15 759 (+65) ед;
  • РСЗО - 1125 ед;
  • средства ПВО - 902 (+1) ед;
  • самолетов - 363 (+1) ед;
  • вертолетов - 326 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 12 544 (+33) ед;
  • крылатых ракет - 2402 (+1) ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 21 279 (+77) ед;
  • специальной техники - 2650 (+10) ед.

На фронте за сутки уничтожен самолет, система ПВО и крылатая ракета: потери оккупантов

Напомним, по данным ISW, в Донецкой области захватчики продвинулись на нескольких направлениях.

Прошлой ночью враг атаковал несколько областей Украины ударными дронами типа "Шахед".

Кроме того, россияне обстреляли ракетами пригород Харькова. В результате прилета есть погибший среди гражданского населения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
Наступление РФ пойдет на спад. Эксперт указал на важную деталь по боям за Нью-Йорк
Наступление РФ пойдет на спад. Эксперт указал на важную деталь по боям за Нью-Йорк
DAILY
Вынужденный шаг. Почему Байден снялся с выборов и кто из пары Харрис-Трамп лучше для Украины
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Вынужденный шаг. Почему Байден снялся с выборов и кто из пары Харрис-Трамп лучше для Украины