На фронте за сутки уничтожен самолет, система ПВО и крылатая ракета: потери оккупантов
Фото: россияне потеряли на войне в Украине более 570 тысяч солдат (Getty Images)
За последние сутки с 23 на 24 июля россияне потеряли на войне в Украине 1140 солдат, самолет и 65 артиллерийских систем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.07.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 570 120 (+1140) человек ликвидировано;
- танков - 8302 (+14) ед;
- боевых бронированных машин - 16 013 (+13) ед;
- артиллерийских систем - 15 759 (+65) ед;
- РСЗО - 1125 ед;
- средства ПВО - 902 (+1) ед;
- самолетов - 363 (+1) ед;
- вертолетов - 326 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 12 544 (+33) ед;
- крылатых ракет - 2402 (+1) ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 21 279 (+77) ед;
- специальной техники - 2650 (+10) ед.
Напомним, по данным ISW, в Донецкой области захватчики продвинулись на нескольких направлениях.
Прошлой ночью враг атаковал несколько областей Украины ударными дронами типа "Шахед".
Кроме того, россияне обстреляли ракетами пригород Харькова. В результате прилета есть погибший среди гражданского населения.
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