На фронте за сутки уничтожен самолет, система ПВО и крылатая ракета: потери оккупантов

Фото: россияне потеряли на войне в Украине более 570 тысяч солдат (Getty Images)

За последние сутки с 23 на 24 июля россияне потеряли на войне в Украине 1140 солдат, самолет и 65 артиллерийских систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.