На фронті за добу знищено дві системи ППО, РСЗВ і 1160 росіян: втрати окупантів

За останню добу з 9 на 10 серпня, росіяни втратили на фронті 1160 солдатів, 69 артилерійських систем і 82 одиниці автомобільної техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.08.24 орієнтовно склали:

Нагадаємо, за даними ISW, у Донецькій області фіксується просування загарбників біля трьох міст.

Також в Інституті вивчення війни розкрили подробиці знищення колони військової техніки росіян у Курській області.

Тим часом у трьох прикордонних з Україною областях РФ запроваджено режим контрдиверсійної операції.

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