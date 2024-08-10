На фронті за добу знищено дві системи ППО, РСЗВ і 1160 росіян: втрати окупантів
Фото: з початку повномасштабної війни росіяни втратили на фронті близько 590 тисяч солдатів (Getty Images)
За останню добу з 9 на 10 серпня, росіяни втратили на фронті 1160 солдатів, 69 артилерійських систем і 82 одиниці автомобільної техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.08.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 589 700 (+1160) осіб ліквідовано;
- танків - 8441 (+7) од.;
- бойових броньованих машин - 16 350 (+9) од.;
- артилерійських систем - 16 605 (+69) од.;
- РСЗВ - 1143 (+1) од.;
- засоби ППО - 916 (+2) од.;
- літаків - 366 од.;
- гелікоптерів - 327 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 13 372 (+47) од.;
- крилатих ракет - 2425 (+1) од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 22 453 (+82) од.;
- спеціальної техніки - 2789 (+20) од.
Нагадаємо, за даними ISW, у Донецькій області фіксується просування загарбників біля трьох міст.
Також в Інституті вивчення війни розкрили подробиці знищення колони військової техніки росіян у Курській області.
Тим часом у трьох прикордонних з Україною областях РФ запроваджено режим контрдиверсійної операції.
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