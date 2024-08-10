Тиск РФ на Донбасі й "штурми" прикордоння Харківської і Сумської областей: карти ISW

На фронті в Україні фіксується просування російських загарбників біля Часового Яру, Торецька та Покровська у Донецькій області. Також окупанти, вірогідно, намагаються відвернути увагу від боїв у Курській області, влаштовуючи штурми в Харківській та Сумській областях.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на оприлюднений 10 серпня звіт Інституту вивчення війни ( ISW ) .

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Повідомляється, що 9 серпня російські окупанти захопили прикордонні населені пункти у Сумській та Харківській областях, але в ISW ще не мають підтвердження російських досягнень у цих районах.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ здійснили штурм поблизу Сотницького Козачка Харківської області та начебто захопили населений пункт, а також витіснили ЗСУ з Лукашівки Сумської області.

Російські загарбники нещодавно проводили невеликі диверсії та розвідку в прикордонних районах в Харківській та Сумській областях, й в ISW припускають, що російські джерела, можливо, поширюють ці повідомлення, щоб відвернути увагу від "українського вторгнення" в Курську область.

Війська РФ продовжували наступальні операції біля Глибокого та Вовчанська 8 і 9 серпня, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

Операція №2 - Луганська область

Російські окупанти 9 серпня продовжували наступ на лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що загарбники атакували в районі Синьківки, поблизу Петропавлівки, в районі Табаївки і в напрямку Глушівки, біля Невського та Макіївки, біля Тернів та в районі Серебрянського лісу 8 і 9 серпня.

Операція №3 - Донецька область

У Генштабі ЗСУ 8 і 9 серпня повідомляли, що російські окупанти продовжували атаки в районі Білогорівки, поблизу Верхньокам'янського, біля Спірного, Івано-Дар'ївки та Виїмки.

Російські загарбники нещодавно незначно просунулися в районі Часового Яру та поблизу нього.

Геолокаційні кадри, опубліковані 9 серпня, показують, що окупанти незначно просунулися вздовж вулиці Лісової в межах Калинівки та далі на захід від каналу Сіверський Донець-Донбас у Жовтневому мікрорайоні на околицях Часового Яру.

Війська РФ продовжували наступальні дії в Новому мікрорайоні, на схід від Часового Яру поблизу Іванівки, біля Ступочок, Білої Гори та Диліївки 8 і 9 серпня.

Війська РФ 9 серпня продовжили наступ у районі Торецька, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

Геолокаційні кадри, опубліковані 9 серпня, показують, що окупанти просунулися до Горлівської вулиці в центрі Нью-Йорка

Російські війська наступали в районі Північного, Залізного та Пантелеймонівки 8 і 9 серпня.

Російські окупанти нещодавно просунулися на схід від Покровська. Геолокаційні кадри, опубліковані 9 серпня, показують, що загарбники просунулися на захід від Новоолександрівки та в межах Іванівки .

Російський "воєнкори" повторив заяви про те, що війська РФ просунулися на північ від Сергіївки та вийшли на східну околицю Гродівки, але в ISW не знайшли візуального підтвердження.

Російське джерело стверджувало, що путінські війська діють на відстані 10 км від Покровська, але експерти Інституту вивчення війни лише спостерігали докази просування РФ в межах 17 км від Покровська.

Російські окупанти також атакували біля Воздвиженки, Лисичного та Іванівки, біля Желанного, Новоселівки Першої, Яснобродівки та Карлівки 8 і 9 серпня.

Війська РФ продовжували наступальні операції в районі Красногорівки та в районі Парасковіївки, Костянтинівки та Водяного 8 і 9 серпня, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

8 і 9 серпня російські загарбники продовжували наземні атаки в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей, в тому числі на південний схід від Великої Новосілки поблизу Вугледара.

Російський блогер стверджував, що війська РФ начебто просунулися на кілька сотень метрів на північ від Урожайного, але в ISW не знайшли підтвердження цієї заяви.

"Південна вісь"

Позиційні бої тривали 8 і 9 серпня на заході Запорізької області в районі Роботиного, Вербового і Малої Токмачки.

Українські війська висадилися на Кінбурнській косі та здійснили рейд у цьому районі 9 серпня.

Головне управління військової розвідки Міноборони України повідомило, що підрозділи ГУР висадилися на Кінбурнській косі та знищили, зокрема, 6 російських БТРів, поранили та вбили кілька десятків російських військовослужбовців.

Українські розвідники опублікували геолокаційні кадри, на яких особовий склад ГУР піднімає український прапор на позиції на Кінбурнській косі, але, йдеться у звіті, малоймовірно, що особовий склад ГУР зберігав постійну присутність на цих позиціях, враховуючи, що ГУР описує висадку як рейд.

Російські джерела, у тому числі Міноборони РФ, стверджували, що до 16 українських військовослужбовців здійснили нібито невдалу висадку біля Кінбурнської коси за допомогою чотирьох плавзасобів, і що російські сили знищили кілька плавзасобів і відкинули українські сили від Кінбурнської коси після невеликих боїв на суші.

Ситуація на фронті

Раніше повідомлялося, що у вечірньому зведенні 9 серпня у Генштабі ЗСУ поінформували, що протягом доби на фронті відбулося 70 бойових зіткнень.

Також у військовому командуванні розповіли, що найбільш активно російські загарбники наступали на Покровському напрямку, де фіксувалася понад третина загальної кількості боїв.

Нагадаємо також, вранці 9 серпня у Генштабі повідомили, що на кордоні з Чернігівською та Сумською областями ворог зберігає військову присутність. Крім того, окупанти активізували діяльність авіації, з території РФ здійснювали обстріли прикордонних населених пунктів.

Додамо, на тлі посилення обстрілів РФ через прорив суміжної Курської області, в Сумській області продовжується евакуація цивільного населення на прикордонні.