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На фронте за сутки уничтожены две системы ПВО, РСЗО и 1160 россиян: потери оккупантов

Суббота 10 августа 2024 07:55
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На фронте за сутки уничтожены две системы ПВО, РСЗО и 1160 россиян: потери оккупантов Фото: с начала полномасштабной войны россияне потеряли на фронте около 590 тысяч солдат (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 9 на 10 августа, россияне потеряли на фронте 1160 солдат, 69 артиллерийских систем и 82 единицы автомобильной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.08.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 589 700 (+1160) человек ликвидировано;
  • танков - 8441 (+7) ед;
  • боевых бронированных машин - 16 350 (+9) ед;
  • артиллерийских систем - 16 605 (+69) ед;
  • РСЗО - 1143 (+1) ед;
  • средства ПВО - 916 (+2) ед;
  • самолетов - 366 ед;
  • вертолетов - 327 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 13 372 (+47) ед;
  • крылатых ракет - 2425 (+1) ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 22 453 (+82) ед;
  • специальной техники - 2789 (+20) ед.

На фронте за сутки уничтожены две системы ПВО, РСЗО и 1160 россиян: потери оккупантов

Напомним, по данным ISW, в Донецкой области фиксируется продвижение захватчиков в районе трех городов.

Также в Институте изучения войны раскрыли подробности уничтожения колонны военной техники россиян в Курской области.

Тем временем в трех приграничных с Украиной областях РФ введен режим контрдиверсионной операции.

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