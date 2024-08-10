На фронте за сутки уничтожены две системы ПВО, РСЗО и 1160 россиян: потери оккупантов
Фото: с начала полномасштабной войны россияне потеряли на фронте около 590 тысяч солдат (Getty Images)
За последние сутки с 9 на 10 августа, россияне потеряли на фронте 1160 солдат, 69 артиллерийских систем и 82 единицы автомобильной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.08.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 589 700 (+1160) человек ликвидировано;
- танков - 8441 (+7) ед;
- боевых бронированных машин - 16 350 (+9) ед;
- артиллерийских систем - 16 605 (+69) ед;
- РСЗО - 1143 (+1) ед;
- средства ПВО - 916 (+2) ед;
- самолетов - 366 ед;
- вертолетов - 327 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 13 372 (+47) ед;
- крылатых ракет - 2425 (+1) ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 22 453 (+82) ед;
- специальной техники - 2789 (+20) ед.
Напомним, по данным ISW, в Донецкой области фиксируется продвижение захватчиков в районе трех городов.
Также в Институте изучения войны раскрыли подробности уничтожения колонны военной техники россиян в Курской области.
Тем временем в трех приграничных с Украиной областях РФ введен режим контрдиверсионной операции.
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