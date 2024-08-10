На фронте за сутки уничтожены две системы ПВО, РСЗО и 1160 россиян: потери оккупантов

За последние сутки с 9 на 10 августа, россияне потеряли на фронте 1160 солдат, 69 артиллерийских систем и 82 единицы автомобильной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.08.24 ориентировочно составили:

Напомним, по данным ISW, в Донецкой области фиксируется продвижение захватчиков в районе трех городов.

Также в Институте изучения войны раскрыли подробности уничтожения колонны военной техники россиян в Курской области.

Тем временем в трех приграничных с Украиной областях РФ введен режим контрдиверсионной операции.

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