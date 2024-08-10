В ISW розкрили подробиці знищення колони російської техніки в Курській області
Українські військові знищили колону російської військової техніки біля селища Октябрське в Курській області, внаслідок чого загинули військові агресора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Зазначається, що українські військові уразили колону російської військової техніки на схід від Рильська біля селища Октябрське Курської області. На оприлюднених 9 серпня геолокаційних знімках видно наслідки удару та знищені російські вантажівки вздовж траси 38К-017.
За даними російських та українських джерел, колона вміщувала 14 критих вантажівок "Урал" і КАМАЗ, що перевозили російські резерви, призначені для посилення російських військ у Курській області. В ISW зазначили, що внаслідок атаки, ймовірно, загинуло кілька російських військовослужбовців, які їхали в цих вантажівках.
"Російські джерела припустили, що колона могла перевозити особовий склад 44-го армійського корпусу Північного угруповання російських військ (Ленінградський військовий округ) або бригади "П'ятнашка", - йдеться у звіті Інституту вивчення війни.
Російські військові блогери висунули припущення про те, яку систему озброєнь могли використати українські військові для нанесення цього удару. Однак в ISW не готові коментувати, яку саме систему могла використати українська армія для атаки.
Ключові висновки:
- У звіті зазначається, що 9 серпня російські джерела заявили про просування українських військ далі на схід у Курській області. Водночас, аналітики не підтвердили просування так далеко на північ або захід, як стверджували російські джерела 8 серпня.
- Російське військове командування, схоже, покладається на підрозділи, розгорнуті в районі міжнародного кордону, а також на легкодоступні сили в тилу. У звіті ISW зазначається, що більшість із цих підрозділів укомплектовані солдатами строкової служби та нерегулярними формуваннями, щоб протистояти "українському вторгненню" в Курську область.
- У звіті припускають, що вищезазначені підрозділи першими відреагують, навіть якщо російське військове командування вирішить перекинути додаткові, більш досвідчені підрозділи з інших частин театру бойових дій.
- Аналітики Інституту вивчення війни припускають, що російське військове командування може чинити опір оперативному тиску щодо передислокації сил з інших оперативних напрямків для зриву "українського вторгнення". Це пов'язане з ризиком зриву наступальних операцій армії РФ на сході України.
- У звіті ISW припускають, що військове командування, ймовірно, перекидає до Курської області більш досвідчені і краще забезпечені фронтові підрозділи зі східної або південної України. Однак для прибуття цих підрозділів до Курської області, знадобиться додатковий час.
- В Інституті нагадали, що українські війська завдали ударів по російському військовому аеродрому в Липецькій області та іншим російським військовим об'єктам в окупованому Криму та Донецькій області 9 серпня.
- Аналітики ISW підтвердили просування російських військ біля Часового Яру, Торецька і Покровська у Донецькій області.
- У звіті також зазначається, що Міноборони Росії продовжує стверджувати, що надає достатню медичну допомогу російським військовослужбовцям.
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