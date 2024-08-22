На фронті за добу знищено 46 російських артсистем і близько 100 дронів, - ЗСУ
Фото: за добу росіяни втратили на фронті понад 1100 солдатів (Getty Images)
За останню добу з 21 на 22 серпня, росіяни втратили на фронті 1130 солдатів, три системи ППО і 96 БПЛА оперативно-тактичного рівня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.08.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 604 140 (+1130) осіб ліквідовано;
- танків - 8529 (+7) од.;
- бойових броньованих машин - 16 567 (+25) од.;
- артилерійських систем - 17 262 (+46) од.;
- РСЗВ - 1166 од.;
- засоби ППО - 931 (+3) од.;
- літаків - 367 од.;
- гелікоптерів - 328 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 13 998 (+96) од.;
- крилатих ракет - 2443 (+1) од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 23 280 (+59) од.;
- спеціальної техніки - 2904 (+17) од.
Нагадаємо, за даними ISW, російські війська просуваються на трьох напрямках у Донецькій області.
Водночас ЗСУ повільно просуваються у Курській області.
Українські військові оприлюднили відео перших бойових зіткнень з росіянами на початку операції в Курській області.
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