ua en ru
Чт, 22 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На фронті за добу знищено 46 російських артсистем і близько 100 дронів, - ЗСУ

Четвер 22 серпня 2024 07:55
UA EN RU
На фронті за добу знищено 46 російських артсистем і близько 100 дронів, - ЗСУ Фото: за добу росіяни втратили на фронті понад 1100 солдатів (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 21 на 22 серпня, росіяни втратили на фронті 1130 солдатів, три системи ППО і 96 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 604 140 (+1130) осіб ліквідовано;
  • танків - 8529 (+7) од.;
  • бойових броньованих машин - 16 567 (+25) од.;
  • артилерійських систем - 17 262 (+46) од.;
  • РСЗВ - 1166 од.;
  • засоби ППО - 931 (+3) од.;
  • літаків - 367 од.;
  • гелікоптерів - 328 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 13 998 (+96) од.;
  • крилатих ракет - 2443 (+1) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 23 280 (+59) од.;
  • спеціальної техніки - 2904 (+17) од.

На фронті за добу знищено 46 російських артсистем і близько 100 дронів, - ЗСУ

Нагадаємо, за даними ISW, російські війська просуваються на трьох напрямках у Донецькій області.

Водночас ЗСУ повільно просуваються у Курській області.

Українські військові оприлюднили відео перших бойових зіткнень з росіянами на початку операції в Курській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ повільно просуваються вперед у Курській області, - ISW
ЗСУ повільно просуваються вперед у Курській області, - ISW
DAILY
Зона ризику. Чого чекати від наступу ЗСУ у Курській області і як це змінить війну
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Зона ризику. Чого чекати від наступу ЗСУ у Курській області і як це змінить війну