На фронте за сутки уничтожены 46 российских артсистем и около 100 дронов, - ВСУ
Фото: за сутки россияне потеряли на фронте более 1100 солдат (Getty Images)
За последние сутки с 21 на 22 августа, россияне потеряли на фронте 1130 солдат, три системы ПВО и 96 БПЛА оперативно-тактического уровня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.08.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 604 140 (+1130) человек ликвидировано;
- танков - 8529 (+7) ед;
- боевых бронированных машин - 16 567 (+25) ед;
- артиллерийских систем - 17 262 (+46) ед;
- РСЗО - 1166 ед;
- средства ПВО - 931 (+3) ед;
- самолетов - 367 ед;
- вертолетов - 328 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 13 998 (+96) ед;
- крылатых ракет - 2443 (+1) ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 23 280 (+59) ед;
- специальной техники - 2904 (+17) ед.
Напомним, по данным ISW, российские войска продвигаются на трех направлениях в Донецкой области.
В то же время, ВСУ медленно продвигаются в Курской области.
Украинские военные обнародовали видео первых боевых столкновений с россиянами в начале операции в Курской области.
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