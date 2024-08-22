На фронте за сутки уничтожены 46 российских артсистем и около 100 дронов, - ВСУ

За последние сутки с 21 на 22 августа, россияне потеряли на фронте 1130 солдат, три системы ПВО и 96 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.08.24 ориентировочно составили:

Напомним, по данным ISW, российские войска продвигаются на трех направлениях в Донецкой области.

В то же время, ВСУ медленно продвигаются в Курской области.

Украинские военные обнародовали видео первых боевых столкновений с россиянами в начале операции в Курской области.

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