ЗСУ повільно просуваються вперед у Курській області, - ISW

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті нагадали про публікацію Силами спеціальних операцій (ССО) України кадрів з наслідками ударів ЗСУ по кількох понтонних мостах і плацдармах уздовж річки Сейм в Глушковському районі, що західніше району нинішнього українського наступу в Курській області.

У ССО припустили, що під час деяких ударів по понтонних мостах, українські війська могли використовувати реактивні системи залпового вогню HIMARS. Водночас блогери припустили, що українські військові використовували авіаційні касетні авіаційні бомби малого діаметру.

Опубліковані 21 серпня геолокаційні кадри демонструють, як оператори безпілотників 155-ї морської піхотної бригади (Тихоокеанський флот, Східний військовий округ), завдають ударів по українських силах у Вишнівці та її околицях (на південь від Коренево та за 14 км від міжнародного кордону), що підтверджує просування українських військ углиб населеного пункту та за його межі.

Російський військовий блогер стверджував, що підкріплений взвод українських сил безуспішно атакував з Вишнівки у напрямку Комарівки (на південний захід від Коренево та за 12 км від міжнародного кордону). Однак удари російських безпілотників та вогонь протитанкових керованих ракет, не дозволили ЗСУ зайняти позиції у межах цього населеного пункту. Інший російський військовий блогер зазначив, що українські сили провели взводну механізовану атаку в напрямку Кореневого, але не мали успіху.

Аналіз геолокаційних карт

Опубліковані 21 серпня геолокаційні кадри вказують на те, що українські сили утримують позиції в лісових масивах на схід від Олександрівки (на північний схід від Коренево і за 33 км від міжнародного кордону).

Геолокаційні дані також демонструють, що підрозділи російської 200-ї гвардійської мотострілецької бригади (14-й армійський корпус Ленінградського військового округу) утримують позиції вздовж траси 38Н-564 на схід від Журавлів (на схід від Коренево та за 21 км від міжнародного кордону). Це свідчить про те, що росіяни або нещодавно зайняли ці позиції, або що українські війська ще не закрили невеликий виступ уздовж дороги 38Н-564 біля Журавлів.

Мартинівське оточення

Російські блогери продовжували стверджувати, що українські сили просуваються на північ від Суджі в районі Малої Локні й оточують російські сили у Мартинівці (на північний схід від Суджі і за 19 км від міжнародного кордону).

За їхніми повідомленнями, підрозділи російської 810-ї окремої бригади морської піхоти (Чорноморський флот) опинилися в оточенні у Мартинівці. Російські військові блогери похвалили солдата російської 11-ї повітряно-десантної бригади за те, що він нібито вивів солдатів-строковиків з оточення у невстановленому місці в Курській області, ймовірно, маючи на увазі "Мартинівський карман".

Опубліковані 21 серпня геолокаційні кадри вказують на те, що ЗСУ просунулися до південної частини Руської Конопельки (на схід від Суджі та за 12 км від міжнародного кордону). Схоже на те, що російська 810-та бригада особливо спорадично розгорнута по всій Курській області. Різні російські джерела повідомляють, що її підрозділи діють на північ від району Каучук (30 км від міжнародного кордону) та між Мартинівкою і Спальним (південний схід від Суджі і 45 км від Каучук).