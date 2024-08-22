В ЗСУ показали унікальне відео перших боїв у Курській області

Генеральний штаб ЗСУ оприлюдив відео перших боїв українських військових після перетину кордону з Росією у Курській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

На відео продемонстровані кадри перших днів боїв у Курській області, а також кадри операторів Медіацентру, які першими серед медійників побували на території РФ.

Учасник прориву російського кордону в Курській області розповів про те, як перші українські військові заходили на ворожу територію, займали позиції та знешкоджували російських солдатів, які чинили опір, не бажаючи здаватись у полон.

Операція ЗСУ в Курській області

6 серпня Збройні сили України перетнули державний кордон і розпочали взяття під контроль прикордонних територій у Курській області. Завданнями операції є створення буферної зони для припинення обстрілів прикордоння Сумської області, іміджевий удар по Збройним силам РФ та відтягування сил противника з інших напрямків фронту в Україні.

За два тижні операції в Курській області, українські військові взяли під контроль 1263 квадратні кілометри території та 93 населені пункти.

Також захисники взяли у полон велику кількість російських солдатів.

Більш детально про операцію СБУ, в рамках якої у полон було взято понад 100 солдатів РФ, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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