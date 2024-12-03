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На фронті за добу знищено 1780 російських солдат і 23 ворожі артсистеми, - ЗСУ

Фото: росіяни знову понесли величезні втрати на фронті за добу (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За добу з 2 на 3 грудня, російська армія втратила на фронті 1780 солдатів, 8 танків і 22 бойові броньовані машини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.12.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 745 700 (+1780) осіб ліквідовано;
  • танків - 9486 (+8) од.;
  • бойових броньованих машин - 19 419 (+22) од.;
  • артилерійських систем - 20 976 (+23) од.;
  • РСЗВ - 1253 од.;
  • засобів ППО - 1019 од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 329 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 19 917 (+31) од.;
  • крилатих ракет - 2855 (+3) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 30 666 (+60) од.;
  • спеціальної техніки - 3627 (+8) од.

Ситуація на фронті й атака ударними БпЛА

За даними Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони мали успіх біля районі Часового Яру. Однак росіяни активно штурмують позиції ЗСУ на трьох напрямках у Донецькій області.

Вночі агресор знову атакував Україну дронами-камікадзе типу "Шахед".

Частина БпЛА долетіли до західних областей. У Тернополі дрон пошкодив об'єкт критичної інфраструктури, місто частково знеструмлене.

Також повідомляють про ушкодження "Шахедом" об'єкта критичної інфраструктури в Рівненській області.

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