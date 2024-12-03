На фронте за сутки уничтожены 1780 российских солдат и 23 вражеские артсистемы, - ВСУ

Ситуация на фронте и атака ударными БпЛА

По данным Института изучения войны (ISW), Силы обороны имели успех в районе Часового Яра. Однако россияне активно штурмуют позиции ВСУ на трех направлениях в Донецкой области.

Ночью агрессор снова атаковал Украину дронами-камикадзе типа "Шахед".

Часть БпЛА долетели до западных областей. В Тернополе дрон повредил объект критической инфраструктуры, город частично обесточен.

Также сообщают о повреждении "Шахедом" объекта критической инфраструктуры в Ровенской области.

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