ЗСУ просунулися біля Часового Яру, ворог тисне на трьох напрямках на Донбасі: карти ISW

Сили оборони України нещодавно просунулися біля Часового Яру. Між тим на фронті фіксується просування російських окупантів поблизу Торецька, Покровська та Курахового.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на оприлюднений 3 грудня звіт американського Інституту вивчення війни ( ISW ).

Операція ЗСУ в Росії

2 грудня тривали бої на головному "українському плацдармі" в Курській області, але ані українські війьска, ані російська армія не мали підтвердженого просування.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ начебто просуваються в районі Мартинівки (на північний схід від Суджі), хоча в ISW не знайшли підтвердження.

Також російські блогери розповідали, що бої тривали на південний схід від Коренево в районі Новоіванівки, Дар'їно та Миколаєво-Дар'їно, та на південний схід від Суджі в районі Погребків і Плехово.

Українські військові 1 і 2 грудня відзначили, що війська РФ цілодобово атакують позиції ЗСУ в Курській області, іноді за допомогою бронетехніки, а іноді за допомогою більш легкої техніки, як-от мотоциклів і всюдиходів, які росіяни використовують для транспортування піхоти в райони біля лінії фронту.

Російське інсайдерське джерело заявило 2 грудня, що влада РФ виділила щонайменше 10 мільйонів рублів (94 000 доларів) на проект перетворення всього кордону на "одну велику укріплену територію" після того, як російські оборонні лінії в Курській області не стримали ЗСУ під час початку операції в регіоні в серпні.

1 грудня російське інсайдерське джерело повідомило, що 30 листопада з української системи HIMARS було завдано удару по командному пункту 83-ї окремої повітряно-десантної (ВДВ) бригади РФ в Курській області.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

Російські заграбники 1 і 2 грудня вели наступальні дії вздовж міжнародного кордону на півночі Харківської області в напрямку Козачої Лопані та в районі Стариці, Тихого та Вовчанська, але не просувалися.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ контратакували у Вовчанську, поблизу Глибокого та в напрямку Липців.

Російський блогер розповідав, що ЗСУ періодично атакували поблизу Глибокого та на його флангах, щоб відрізати війська РФ від наземних ліній зв'язку та резервів.

Операція РФ №2 - Луганська область

2 листопада російські окупанти продовжили наступ на лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна, але не просунулися.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська просунулися на північ від Куп'янська вздовж правого берега річки Оскіл поблизу Новомиська, та на південний схід від Куп'янська біля Колісниківки, Кругляківки, Загризово, Піщаного та Берестового, а також біля Лозової та Зеленого Гаю.

Кілька російських блогерів повторили заяви про те, що війська РФ перетнули річку Оскіл і просунулися в лісистій місцевості на захід від Масютівки (на південний схід від Дворічної). Однак в ISW не знайшли підтвердження цих тверджень.

Заступник командира українського підрозділу безпілотників, який діяв на Куп'янському напрямку, заявив, що окупанти намагаються обійти оборону ЗСУ під Куп'янськом і захопити позиції на лівому березі річки Оскіл.

Він також заявив, що Кругляківка (на південний схід від Куп'янська) є спірною "сірою зоною".

Війська РФ продовжували наступати в районі Глушківки та Кругляківки, біля Лозової, Зеленого Гаю, Копанок, Греківки, Чернещини, Дружелюбівки, Ямполівки, Тернів, Торського та Григорівки 1 і 2 грудня.

Операція РФ №3 - Донецька область

2 грудня війська РФ продовжили наступальні операції на північний схід від Сіверська в районі Білогорівки, але не просунулися.

Речниця Луганського угруповання військ ЗСУ майор Анастасія Бобовнікова заявила, що російська техніка намагається просунутися через відкриті поля в напрямку Сіверська, що дозволяє ЗСУ легко визначити місцезнаходження та завдати удару по ворогу.

Сили оборони України нещодавно просунулися на Часівярському напрямку.

На геолокаційних кадрах від 2 грудня видно, як російські окупанти завдавали ударів по українських підрозділах, що вказує на те, що ЗСУ нещодавно просунулися на південний схід від Часового Яру вздовж траси Т0504 Бахмут-Костянтинівка, йдеться у звіті.

1 і 2 грудня російські загарбники продовжували атакувати в центі Часового Яру біля заводу вогнетривів, поблизу міста та біля Григорівки.

Офіцер бригади ЗСУ, яка діяла на Часівярському напрямку, заявив, що окупанти намагаються "проникнути" в Часів Яр групами по 2-3 солдати в сутінках і за поганих погодних умов, щоб захистити їх від українських ударів FPV-дронами.

Український офіцер також зазначив, що росіяни рідко проводять механізовані штурми поблизу Часового Яру.

Російські окупанти нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри від 2 грудня показують, щозагарбники просунулися на південь від Торецька до шахти "Центральна"..

Російський "воєнкор" стверджував, що путінські війська захопили два породні відвали біля шахти "Центральна", але в ISW не знайшли візуального підтвердження.

А Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти атакували під самим Торецьком, біля Нелипівки та Щербинівки 1 і 2 грудня.

Як заявила Бобовнікова, російські заграбники ведуть піхотні штурми в районі Торецька, оскільки бронетехніці важко пересуватися по містах, але нещодавно окупанти наступали за підтримки бронетехніки поблизу Неліпівки.

Бобовнікова також повідомила, що за тиждень штурмів Торецька росіяни зазнали втрат у кількості понад 500 військовослужбовців - це особовий склад механізованого батальйону.

Війська РФ нещодавно просунулися в Покровському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 30 листопада, показують, що путінські війська просунулися в межах Жовтого.

Російські блогери стверджували, що війська РФ просунулися в східній частині н.п. Пушкіне та в напрямку Новопустинки, але в ISW не знайшли підтвердження.

Російські окупанти продовжували атакувати в районі Миролюбівки та Променя, біля Лисівки, Красного Яру, Нових Трудів, Даченського, Жовтого, Чумацького і Пушкіного 1 і 2 грудня.

Війська РФ нещодавно незначно просунулися на північ і північний захід від Курахового. Геолокаційні кадри від 1 грудня показують, що окупанти просунулися на північний захід від Сонцівки, на захід від Бересткого, та на північному березі Курахівського водосховища.

Російський "воєнкор" визнав, що ЗСУ зберігають позиції в західній частині Сонцівки, що узгоджується з поточною оцінкою експертів ISW на лінії фронту.

Російські блогери стверджували, що путінські війська ведуть зачистку або захопили Старі Терни, просуваються вулицями Соборна і Миру в Кураховому, а також наступають в районі Дальнього.

Російські "воєнкори" розповідали, що війська РФ окупували більше половини Курахового, хоча в ISW оцінюють, що наразі росіяни захопили лише 39% населеного пункту.

Повідомляється, що війська РФ продовжували атакувати поблизу самого Курахового, біля Берестків, Старих Тернів, Сонцівки, Зорі, Новодмитрівки та в напрямку Дальнього 1 і 2 грудня.

1 і 2 грудня російські джерела зробили непідтверджені заяви про просування військ РФ на північний схід від Вугледара, але в ISW не можуть підтвердити ці заяви.

Російські блогери стверджували, що путінські війська закріпилися на південно-східній околиці Єлизаветівки та на північно-західній околиці Іллінки (на північ від Вугледара).

Російський "воєнкор" розповідав, що війська РФ контролюють 75% Романівки (на північний схід від Вугледара), але в ISW зафіксували, що росіяни діють на території 11% цього населеного пункту.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що бої тривали поблизу Єлизаветівки, Ганнівки та Антонівки, біля Трудового і Костянтинопольського.

1 і 2 грудня російські джерела стверджували, що війська РФ просунулися на північ від Великої Новосілки в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей, але в ISW не можуть перевірити ці заяви.

Російські джерела стверджували, що путінські війська начебто захопили н.п. Новий Комар (на північний схід від Вугледара) і просунулися в напрямку Розлива (на північний схід від Вугледара).

Російський "воєнкори" розповідав, що війська РФ покращують свої позиції на північному та південному флангах Великої Новосілки, та порушують українське матеріально-технічне забезпечення, перш ніж розпочати "повномасштабний штурм" Великої Новосілки.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що бої тривають біля самої Великої Новосілки, біля Нових Комарів, у напрямку Новополя.

"Південна вісь"

Російські "воєнкори" стверджували, що 1 і 2 грудня на заході Запорізької області тривали позиційні бої, але на лінії фронту змін не було.

Російський блогер поширив заяви про те, що війська РФ відновлять наступальні операції в західній частині Запорізькій області в невизначений час після 5 грудня, і що путінські війська також можуть спробувати перетнути річку Дніпро в невизначеному районі Херсонської області.

Війська РФ 1 і 2 грудня продовжували наступ на Дніпровському напрямку, в тому числі на лівому березі Херсонської області, але не просунулися.

Ситуація на фронті

Як раніше розповіли в Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 2 грудня, з початку доби на фронті відбулося 193 бойових зіткнень.

У військовому командуванні зазначили, що російські окупанти сконцентрували свої зусилля на трьох напрямках на заході Донецької області.