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На фронті за добу знищено 1360 солдатів РФ і 36 ворожих безпілотників, - ЗСУ

Фото: за добу на фронті загинули близько 1400 російських солдатів (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 2 на 3 вересня, росіяни втратили на фронті 1360 солдатів, 35 бойових броньованих машин і 18 артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.09.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 618 960 (+1360) осіб ліквідовано;
  • танків - 8611 (+10) од.;
  • бойових броньованих машин - 16 821 (+35) од.;
  • артилерійських систем - 17 664 (+18) од.;
  • РСЗВ - 1177 од.;
  • засоби ППО - 940 од.;
  • літаків - 368 од.;
  • гелікоптерів - 328 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 14 573 (+36) од.;
  • крилатих ракет - 2578 (+21) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 23 972 (+47) од.;
  • спеціальної техніки - 3002 (+9) од.

Нагадаємо, за даними ISW, за останню добу Сили оборони частково відновили позиції біля Покровська у Донецькій області. Однак росіяни намагаються тиснути біля Сіверська і Часового Яру.

У понеділок, 2 вересня, агресор вдарив ракетами по Запоріжжю. Внаслідок удару є загиблі й поранені, серед яких діти.

Також армія РФ вдарила ракетами по Дніпру. В місті є загиблий і постраждалі.

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