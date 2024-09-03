На фронті за добу знищено 1360 солдатів РФ і 36 ворожих безпілотників, - ЗСУ

Нагадаємо, за даними ISW, за останню добу Сили оборони частково відновили позиції біля Покровська у Донецькій області. Однак росіяни намагаються тиснути біля Сіверська і Часового Яру.

У понеділок, 2 вересня, агресор вдарив ракетами по Запоріжжю. Внаслідок удару є загиблі й поранені, серед яких діти.

Також армія РФ вдарила ракетами по Дніпру. В місті є загиблий і постраждалі.

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